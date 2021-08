Un grupo de peritos comenzará mañana a realizar estudios claves al arma que pertenecía al oficial de la Policía Bonaerense Facundo Amendolara y sobre el disparo que hizo al músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier. La pericia se llevará a cabo a partir de las 11:00 de mañana miércoles en el Gabinete de Criminología de Lomas de Zamora, con presencia de peritos oficiales de la Policía Federal y los de parte. Los estudios se realizarán sobre el arma calibre 9 milímetros, una vaina y la bala de Amendolara encontradas en la vivienda de Exaltación de la Cruz donde vive el ex líder de "Tan Biónica". Además de la pericia balística, se hará un estudio comparativo para intentar determinar la distancia que había al momento del hecho entre el efectivo y Chano. Para ese fin, se tendrá en cuenta la deflagración de pólvora hallada en la vestimenta que Chano tenía ese día y ahora está secuestrada por el fiscal de Zárate-Campana Martín Zocca. Además, se realizarán con el mismo arma varios disparos a distintas distancias y así ver la huella de pólvora que deja. Por otro lado el fiscal prepara una serie de nuevas testimoniales y la semana próxima ya tomará una de ellas. Hasta el momento no hay presentada ninguna querella en la causa judicial. Días atrás declaró Marina Charpentier, la madre de Chano, quien aseguró que su hijo no agredió a nadie y que no había justificación para que el policía disparara. La mujer en su declaración sostuvo que su hijo "le dijo ´que sos cocorito, me vas a disparar´, y Amendolara disparó"

"Nadie hizo nada, una inutilidad, entiendo que estaban todosschokeados pero no había motivos para disparar, mi hijo no eraun peligro para terceros", señaló Charpentier ante el fiscal

Chano permanece internado desde el pasado 25 de julio en el Sanatorio Otamendi, donde fue intervenido quirúrgicamente, tras ser baleado en el abdomen por el policía Facundo Amendolara. El efectivo está imputado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial

SOF/GO/AMR NA