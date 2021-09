La provincia de San Luis comenzó hoy una serie de capacitaciones en educación vial, impulsadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, con el objetivo de convertir “la vía pública en un escenario pacifico donde se contemple al otro”.

Así lo confirmó a a Télam el Director del Centro de Formación de Política en Seguridad Vial de la ANSV, Sebastián Kelman, quien explicó que se trata de “vivir la vida pública desde otro lugar” y enseñar “ciudadanía”.

En ese sentido, el funcionario explicó que se entiende que "las niñeces transcurren en la escuela y en la vía pública, desde el juego, desde la bicicleta, después como acompañantes, como peatones, para luego, de adultos subirse al auto para conducir”.

“Mientras tanto es uno más en la vía pública”, que debe crecer visualizándola como un escenario “pacifico, donde se contemplen al otro, al diferente, al más vulnerable, ya sea desde un auto de menor porte, desde una bicicleta, hasta una persona mayor, o un anciano o una persona con discapacidad”, afirmó Kelman.

Y sostuvo: “Debemos entender la vía pública como un lugar de encuentro, no un lugar de lucha, que no gana el que tiene el auto más fuerte en la bocacalle, que hay que dejar pasar al peatón y otro montón de conductas que hay que estudiarlas, atenderlas, quererlas e incorporarlas”.

Con respecto a las capacitaciones, el funcionario afirmó que en este caso se tiende a “la integralidad en la formación de 900 docentes en San Luis”, a través de una metodología que se aplicará en todo el país para buscar disminuir la siniestralidad vial, que registra como “primer causa de muerte en el rango de 15 a 30 años a jóvenes desde la conducción y no como peatones”.

Se trata de diez grupos de 90 docentes, que hoy empezarán a formarse y al que seguirán 10 grupos más de la misma cantidad, en un proceso de 24 horas cátedra, que incluye “dos charlas sincrónicas con docentes capacitadores en una aula cerrada, después pasan a una plataforma virtual asincrónica donde hacen un recorrido y una evaluación”.

Se inician con modalidad virtual, con vistas a “poder hacer algo presencial” y para el Centro de Formación Nacional significa que “la educación vial comienza a ocupar un lugar en la agenda pública, en la política y que llegue a todas las aulas por parte del docente”.

Sobre el impacto que tuvo la pandemia en la siniestralidad vial, Kelman afirmó que el Observatorio de la ANSV “tiene un trabajo hecho permanente donde ha presentado y ha mostrado como bajaron todos los índices de siniestralidad sobretodo en el año 2020, pero también sabemos que eso tiene que ver con la no circulación”.

“Es una oportunidad para seguir trabajando, porque en gran parte se evitaba la circulación para no ocupar las camas de los hospitales con accidentes de tránsito y dejarlo para enfermos de Covid”, y esto permite ver la inseguridad vial como “un problema de salud pública” porque hay muchas personas que “quedan heridas o lesionadas, fallecimientos, muchas camas de hospitales ocupadas por jóvenes, eso hay que cambiarlo”.

Por esto, Kelman indicó que se hizo un trabajo con el Ministerio de Salud, capacitando a todo su personal en distintos hospitales, porque “necesitamos que ellos multipliquen y conversen con los pacientes y se sumen al discurso de cuidado”.

Señalo que en Argentina “tenemos naturalizada la transgresión” por eso “sentimos que podemos ir más rápido, o que como voy a comprar cerca, puedo no usar el casco, porque no me va a pasar nada y es ahí donde nos equivocamos”.

Finalmente, el funcionario nacional aseguró que se está profundizando “mucho el control, vamos a abrir una base por provincia, reforzando el control de alcoholemia y del otorgamiento de licencias". (Télam)