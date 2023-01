Los comerciantes nucleados en la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) elevaron sus "inquietudes" al representante del Gobierno porteño, Emilio Rescigno, ya que ven "con preocupación" la implementación de la Normativa de Generadores de Residuos para el Sector Gastronómico, según difundieron esta tarde a través de un comunicado.

Uno de los planteos por lo que los asociados a la cámara empresarial plantean la imposibilidad de aplicación de dicha normativa, es que "no hubo campaña previa de concientización y educación sobre las formas y normas de tratamiento y separación de residuos que la norma impone, expresaron en el documento al que tuvo acceso Télam.

También explicaron que las empresas propuestas en la página del Ceamse "no cubren las zonas de los 16 polígonos determinados por el gobierno porteño, no poseen tarifas reguladas ni tabuladas por algún concepto mensurable y no pueden ingresar al Ceamse luego de las 17, por lo que los residuos -de todos modos- deben quedar en los comercios toda la noche".

Estas empresas "tampoco disponen de horarios para recolectar (sábados o domingos) días en los que se produce la mayor cantidad de residuos" en este tipo de comercios, aseguraron.

Bajo estos principios, las autoridades de Apyce hicieron saber a sus asociados que "la entidad apelará a las autoridades para que estas consideraciones sean relevadas" y tenidas en cuenta a la hora de evaluar la implementación del sistema. (Télam)