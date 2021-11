Un nuevo incendio se inició esta tarde en plena capital de La Rioja, en el Cerro "El Morro", detrás de la avenida Circunvalación que atraviesa buena parte de la zona sur de la ciudad, con llamas que se ven desde varios puntos de la misma, el cual que se habría iniciado cerca de uno de los locales bailables más conocidos del lugar.

El incendio comenzó en la zona baja del cerro y se fue expandiendo vertiginosamente hacia el Cerro "El Morro" debido a los fuertes vientos.

En el lugar se encuentra la bajada de los parapentes y se hacen caminatas de senderistas, y hace unos 20 días se había sofocado otro incendio de menor magnitud.

Trabajan en el lugar los Bomberos de la ciudad Capital y Defensa Civil, quienes no descartan haya sido otra vez provocado por la "irresponsabilidad de gente del lugar o que transitaba la zona".

Fabián Tapia, secretario del área de Defensa Civil le dijo a Télam que "estamos complicados con el incendio en el cerro, se inició abajo. No sabemos si fue un descuido humano o no, pero llegó al cerro El Morro y rápidamente se extendió a la cima, y está allí".

"Estamos haciendo todo lo posible para sofocarlo, esperemos que no afecte más, pedimos los refuerzos necesarios, lamentablemente el viento no ayuda. Ya nuestra gente está trabajando arriba, tratando de que no haya ningún herido y viendo cómo y desde donde pueden apagarlo si el viento nos deja atacarlo", destacó finalmente Tapia. (Télam)