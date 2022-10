El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto al Intendente de San Martín, Fernando Moreira, dieron inicio hoy a jornada inaugural de vacunación de dosis extra de sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis, al igual que otras provincias como Mendoza, Neuquén y Jujuy.

La campaña bonaerense tiene como objetivo alcanzar a 840.000 chicos y chicas de entre 1 y 4 años y aplicarle las dosis extra y recuperar esquema de calendario.

"La pandemia nos demostró que el pueblo de la provincia de Buenos Aires es solidario, comprometido, empático y puede comprender la importancia que tienen las vacunas para toda la sociedad. Ahora nos toca poder vacunar a cientos de miles de niños y niñas, con esta dosis extra y reforzar las coberturas de estas vacunas de calendario" expresó el ministro Kreplak, durante la presentación.

Además, el titular de la cartera sanitaria bonaerense, agregó que en la provincia hay "1.800 vacunatorios operativos entre los de calendario y los Covid" y que a su vez se ha aprobado "un refuerzo presupuestario para que durante los 45 días de campaña los equipos de los vacunatorios puedan hacer su horario habitual, pero también promover actividades territoriales e ir a buscar esos 840 mil niños y niñas".

Con la campaña "Vamos a Vacunarnos" se busca mantener la eliminación del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y la poliomielitis logrado en el país, ya que se trata de enfermedades contagiosas y graves, pero que se pueden prevenir con vacunas gratuitas y obligatorias disponibles en todos los vacunatorios del territorio bonaerense.

La campaña, que se da en el marco de la iniciativa nacional, tendrá lugar hasta el próximo 15 de noviembre y está destinada a una población objetivo de 840 mil niños y niñas de la provincia.

Si bien se trata de enfermedades que ya no circulan en Argentina; aún provocan brotes en otras partes del mundo. De esta manera, con estas dosis extras, se brinda mayor protección y evita que estas enfermedades puedan resurgir en nuestro país.

Mendoza también su sumó hoy a la campaña por disposición del Ministerio de Salud y Deportes provincial.

"Hoy comenzamos en toda la provincia esta campaña de vacunación tan importante para poder seguir en la situación epidemiológica que esta el país con relación a sarampión, rubéola, polio, paperas y tenemos que logran una adhesión masiva para que todos los chicos tengan esta dosis adicional", dijo a Télam la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal.

Con un día soleado y con una temperatura primaveral niñas y niños se acercaron acompañados por los padres a los distintos vacunatorios habilitados con que cuenta la provincia, uno de ellos está ubicado en el Gran Mendoza, en el Centro Comunitario, en el barrio La Favorita, en el límite con la localidad de Godoy Cruz.

Franco Gutiérrez, trajo a su hijo al vacunatorio, "no sabia que arrancaba hoy, pasé por la feria y los vi", dijo el papa de Ciro, a su lado Romina, mama de Julieta, quien chupetín en mano, espera su turno. "Ayer me enteré que vacunaban y que iba a ver payasos, me la traje", dijo la joven madre.

Sobre la planificación para llegar a la mayor cantidad de vacunados destinados a esta franja, la ministra Nadal destacó: "Estamos trabajando coordinado con los municipios que tienen llegada al territorio, el objetivo es sumar esfuerzo y recursos para poder vacunar".

En Neuquén también se inició esta mañana en distintos centros de salud de Neuquén, con la presencia de payamédicos en el dispositivo especial que se instaló en el teatro Español de la capital provincial.

"Venimos haciendo un trabajo de equipo, está todo el sistema de salud preparado, tanto aquí como en el interior de la provincia; son aproximadamente 35 mil niños y niñas a quienes pretendemos vacunar en el menor tiempo posible", señaló la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve.

Por su parte, la coordinadora de Inmunizaciones de la cartera sanitaria, Araceli Gitlein, sostuvo que "lo más importante es seguir sosteniendo la eliminación de estas enfermedades y transitar el camino para lograr algún día la erradicación".

"La salud es una construcción que hacemos entre todos, la comunidad tiene una parte muy importante ante esto, y necesitamos que los papás, mamás, abuelos y abuelas acerquen a los niños a vacunarse", indicó la funcionaria provincial.

En tanto, centros de salud y hospitales de Jujuy registraban esta mañana una concurrencia aún tímida de niños y niñas para vacunarse en el marco de la campaña nacional.

Con el objetivo puesto en 39.520 niñas y niños jujeños, durante la mañana equipos de agentes sanitarios que trabajan llegando a cada barrio de la provincia, salieron en esta oportunidad con la misión de vacunar o incentivar la asistencia a hacerlo.

El Centro de Salud La Viña, en el barrio capitalino de Chijra, fue uno de los que empezó a registrar concurrencia.

"Desde la salita a la que va, acá en el barrio, nos avisaron y recomendaron venir hoy. Esto es importante para que ellos tengan las defensas altas. Hay que vacunarlos", contó a Télam Alicia Zerpa, mamá de Nahir, de cuatro años, quien fue la tercera de la mañana en vacunarse, y que pese a admitir que le dolió un poquito se mostró muy tranquila en el proceso.

Agnes Candelaria, de apenas 1 año y 3 meses, fue otra pequeña en asistir junto a su mamá Gabriela Avila. "Ayer vine a pedir un turno, vi que se lanzaba la campaña – en llamativo cartel colgado en el ingreso al centro de salud – y dije: los tengo que traer. Además, aprovechando que es sábado. Primero vine con ella y más tarde voy a traer a mí otro nene, Nahitan, de tres años", contó Gabriela a Télam, mientras destacó: "tener las vacunas al día los protege muchísimo, yo trato siempre de tener el calendario al día. Es un ratito en el que salís de casa, los vacunás y listo". (Télam)