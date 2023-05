El juicio por el femicidio de la maestra Jesica Minaglia, ocurrido hace tres años en la ciudad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena y que tiene como imputado a su expareja Pablo Núñez, empezó hoy en Río Gallegos con una manifestación convocada por la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) a las puertas del Tribunal en reclamo de “justicia y condena ejemplar”.

La causa por el femicidio, ocurrido el 15 de abril de 2020, está caratulada “Núñez Pablo Alejandro s/femicidio doblemente agravado, por haber mantenido una relación de pareja y con alevosía”, expediente N° 6786/21.

Ian Franco Minaglia y Ester Nélida González, los querellantes son hermano y madre de la víctima, asisten con la representación del abogado gremial Enrique Papa y fueron los primeros en declarar.

Fueron citados entre casi una veintena de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de la víctima y también del imputado, para declarar entre hoy y mañana, por la Fiscalía a cargo de José Antonio Chan.

“Es tremendo estar en el mismo lugar que el asesino”, dijo la madre de la víctima aún conmocionada tras dar su testimonio en la sala.

Entre las pocas palabras que pudo pronunciar, la mujer agradeció el acompañamiento, como también lo hizo antes otro hermano, Joaquín Minaglia, “por ser siempre la voz de Jessi” y “nuestro motor de arranque”, dijo a los manifestantes.

“Por ahí si no hubiese estado la compañía permanente de la sociedad, hubiese sido más duro para nosotros y quizá no hubiésemos tenido las agallas, y mi madre no hubiera podido sentarse en la misma sala con el femicida, mirarlo a los ojos, poder dar su relato para defender a su hija y esperar una sentencia a cadena perpetua, que es lo mínimo que se merece”, expresó conmovido.

Minaglia dijo que “es una situación muy fuerte estar en la misma sala con la persona que mató a mi hermana, estoy un poco shockeado”.

También otros familiares y compañeras del trabajo que se movilizaron desde Comandante Luis Piedra Buena, 250 kilómetros al norte de esta capital, entre otros citados como testigos, se expresaron frente al Tribunal en pedido de “perpetua para el femicida, no podemos aceptar otra cosa”, dijeron.

Para Noelia Ursino, jueza de instrucción de Puerto Santa Cruz, Núñez (38), con quien la víctima tuvo un hijo, ahora de casi 5 años, y que al momento del crimen se desempeñaba en la Policía de la provincia, fue encontrado autor del femicidio por la justicia, que además trabó un embargo de tres millones de pesos sobre sus bienes.

Según el procesamiento, la maestra de 30 años fue atacada a golpes entre a las 19.30 del 14 de abril de 2020 -cuando mantuvo las últimas conexiones en sus redes sociales- y las 8 del día siguiente, cuando fue encontrada muerta.

No obstante, de acuerdo con la autopsia, Minaglia no murió en el acto sino que hubo "un tiempo de agonía entre el momento del ataque y el del deceso", indicó la jueza en su fallo.

De la evidencia recolectada en el marco del expediente de la instrucción, surge para la magistrada que Núñez agredió a la maestra "mediante la utilización de un elemento contundente, en reiteradas oportunidades en la cabeza de su expareja (...) provocándole las heridas que le causaron la muerte"

Según se desprende de testimonios incorporados a la causa, el policía no aceptaba la reciente separación, entraba con cualquier excusa a la casa y "se ponía como loco" o "estaba desquiciado" ante situaciones con el hijo, la casa y la posibilidad de que la víctima estuviera con otra persona. (Télam)