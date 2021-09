Click to enlarge A fallback.

Tres acusados de violar en grupo a una joven en la localidad de Caá Catí en 2017 comenzaron a ser juzgados en Corrientes hoy y la víctima pidió en sus redes sociales apoyo y acompañamiento de todos aquellos que "sueñan con una sociedad libre de violencia y con verdadero acceso a la Justicia".

La primera audiencia del juicio oral se desarrollaba hoy encabezada por el Tribunal Oral Penal Nº2 de la capital correntina, con Lucas Almeida, Cristian Contín y Santiago Chávez en el banquillo de los acusados, por los presuntos delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual agravado por el acceso carnal, hiperagravado por el número de autores".

Los procesados llegaron al juicio en libertad tras haber estado detenidos y tiempo después beneficiados con la excarcelación, un hecho que fue cuestionado por la querella, a la luz de la gravedad de la acusación.

El hecho tuvo lugar en 27 de febrero de 2017 en Caá Catí, una localidad correntina de unos 10 mil habitantes ubicada 130 kilómetros al este de la capital provincial, en un domicilio donde se reunió un grupo de jóvenes tras haber asistido a la fiesta de Carnaval.

La víctima, Rocío María Ávalos, que al momento del hecho denunciado tenía 22 años, anunció en su muro de Facebook el inicio del juicio, brindó detalles del ataque y pidió acompañamiento de la comunidad.

Sobre el 27 de febrero de 2017, la joven relató que "he sido víctima de abuso sexual en manada cuando estos tres individuos me sometieron, y aunque les rogué y supliqué que me dejaran, lograron su cobarde objetivo".

"Después de peregrinar todo este tiempo por la Justicia, de padecer violencia en todas sus formas y con el último aliento, aquí estoy, con el trabajo ejemplar de mi abogado y toda una gran familia jurídica que me acompaña", expresó.

"Soy el hilo de voz que me queda, soy la voz de las que no se animan o temen, la voz de las que no están para contarlo. Hoy sólo les pido que me acompañen. Que sea la pena más alta, justa y ejemplificadora, para que ninguna mujer más forme parte de esta negra estadística", escribió Rocío.

Al concluir su escrito, reiteró: "Mis agresores son Lucas Almeida, Santiago Chávez y Nicolás Contín".

El abogado de la querella, Eduardo Mosqueda, confirmó hoy en breves declaraciones a Radio Dos, que más de 20 testigos fueron citados a declarar en el juicio y que la próxima audiencia será el próximo lunes 20 de septiembre.

El debate oral y público se inició hoy en el Tribunal Oral Penal Nº2, en la ciudad Capital de Corrientes, con la presidencia del doctor Juan José Cochia e integrado además por los magistrados Román Esquivel y Ariel Azcona.

(Télam)