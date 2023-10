Un ciudadano colombiano apuñaló a su pareja tras una discusión y luego la trasladó hasta la puerta de un hospital de la ciudad bonaerense de La Plata, donde fue asistida y quedó internada en estado reservado, informaron hoy fuentes policiales.

El crimen ocurrió en la calle 71 y 115 de La Plata y la denuncia fue efectuada por personal del Hospital San Martin, que indicó a la policía que había ingresado una mujer de 26 años con varias heridas de arma blanca.

Según las fuentes, la mujer le contó a los médicos que había sido atacada por su pareja luego de una discusión, mientras en cámaras de seguridad se observó la fuga del hombre en un vehículo Volkswagen UP color blanco polarizado con una niña de 7 años que no era hija del agresor, si no de la víctima.

Tras las primeras investigaciones se pudo determinar que el ataque habría sucedido en el domicilio que comparte la pareja en calle 27, entre 73 y 74, y ante la denuncia posterior, personal de comisaria novena se dirigió al lugar y encontró a Jonathan Subietta, colombiano, de 31 años, quien al ver a los efectivos policiales comenzó a correr hacia la calle pero fue aprehendido.

En tanto, los investigadores también hallaron a la niña, quien se encuentra sin lesiones y quedó a resguardo de la Justicia.

Además, al ingresar a la vivienda, la policía encontró el arma utilizada para el ataque -un cuchillo del tipo tramontina- y se observaron manchas de sangre en el patio trasero de la vivienda.

También se detectó que el agresor había comenzado a lavar sus ropas que se hallaban en el interior del lavarropas, mientras que se observó en el desagüe gran cantidad de agua mezclada con color rojizo.

La causa que se tramita en la UFIJ 7 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien la calificó como "lesiones graves en contexto de violencia de género". (Télam)