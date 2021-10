La representación legal de una ciudadana colombiana recurrirá a la justicia alegando el derecho a morir dignamente, luego de que una clínica se negara a practicarle la eutanasia a su cliente, se informó hoy.

La representación legal de Martha Sepúlveda anunció un recurso judicial alegando "tratos crueles y denigrantes así como la vulneración del derecho a "morir dignamente" por parte de la clínica que se negó a practicar la eutanasia, según dijo la abogada Camila Jaramillo a Blu Radio, informó la agencia AFP.

"Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada", dijo el 3 de octubre, en una entrevista con Caracol Televisión, Sepúlveda, de 51 años y enferma de esclerosis lateral amiotrófica.

La eutanasia a Sepúlveda estaba pactada para el domingo último a las 7 locales, cuando se iba a convertir en la primera colombiana en recibirla, sin ser una paciente en fase terminal.

La Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, decidió en julio extender "el derecho a la muerte digna" a quienes padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".

Tal el caso de Sepúlveda, que sufre fuertes dolores y dificultad para caminar, síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa sin cura.

El viernes pasado, la mujer recibió un documento que anunciaba la cancelación de la eutanasia por determinación "unánime" del comité médico que antes la había aprobado.

El comité concluyó que "la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, por lo tanto no cumple con el criterio de terminabilidad".

Una responsable del Ministerio de Salud aseguró a AFP que la sentencia que extendió el acceso a la eutanasia a pacientes no terminales no tiene "efectos jurídicos" por ahora porque "la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo al Ministerio", que no conoce el texto completo.

Por su parte, la Corte alega que el fallo está en vigor aunque no se conozca en su totalidad.

La Iglesia católica le pidió a Martha "reflexionar sobre su decisión", pues "la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso", se expresó en un comunicado.

En América Latina solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997, pero aún quedan vacíos que impiden el cumplimiento de ese mandato.

Según cifras oficiales, 157 personas han recibido la eutanasia en el país, todas en la fase terminal de una enfermedad.

En México existe la llamada ley del "buen morir", que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales, mientras en Uruguay el Parlamento discute un proyecto sobre la eutanasia. (Télam)