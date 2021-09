La patóloga y pediatra Marta Cohen advirtió hoy que "van a seguir apareciendo variantes nuevas" del coronavirus y que "la vacuna tiene que ir modificándose" en base a las mutaciones.

La médica que reside actualmente en Reino Unido precisó que "van a seguir apareciendo variantes nuevas y la vacuna tiene que ir modificándose, ya que las actuales no están preparadas para las mutaciones. El virus funciona de una manera muy dinámica, que lo hace más letal y más infeccioso".

La especialista enfatizó que en Sudáfrica hay una variante que le causa preocupación, "porque tiene componentes de la Lambda, la británica, la Manaos y mutaciones nuevas que la hacen posiblemente más contagiosa y más resistente a las vacunas".

Así, Cohen explicó que esta variante ya emigró a Suiza, Portugal, Reino Unidos, Estados Unidos, es decir "ya está en el mundo".

MIRÁ TAMBIÉN El gobierno bonaerense envió casi 115 mil turnos para completar los esquemas de Sputnik V

La integrante del Hospital de Niños de Sheffield del Reino Unido, dialogó con la TV Pública e insistió que "el virus de Wuhan quedó en el tiempo, ya desapareció, fue superada por las variantes más contagiosas y la vacuna produce anticuerpos contra ese virus que ya no existe".

En este sentido "lo que al virus le tarda un día en cambiar, a las vacunas le tarda meses", agregó.

Sin embargo, aseguró que si bien la eficacia de las vacunas va bajando "protegen contra la enfermedad grave y contra la muerte".

A modo de ejemplo de la efectividad de vacunar a la población, mencionó que en el Reino Unido hay un promedio de 90 muertes, pese a que hay 32.000 contagios diarios de la variante Delta.

MIRÁ TAMBIÉN La Corte santafesina ordena el regreso a la presencialidad de trabajadores vacunados

"Como hay un 78% de los adultos con las dos dosis, a pesar de que las personas se contagian, muy pocos mueren, ahora de los que mueren un 25% tiene el esquema de vacunación completo pero en general son personas de más de 71 años y comorbilidades" precisó.

Frente a este escenario consideró que la Argentina está en un momento bueno, bajando los casos y los fallecimientos pero "no hay que bajar los brazos, no hay que descuidarse y tener esa sensación de que todo pasó, que ya dimos vuelta la página porque no es así en el mundo". (Télam)