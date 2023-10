A diez años de la sanción de la Ley 26.872, que obliga la cobertura de la cirugía de reconstrucción mamaria luego de una operación por cáncer de mama, especialistas coinciden en que muchas mujeres desconocen este derecho que tiene un impacto muy importante en la recuperación psicosocial, en tanto señalaron que en la actualidad la mayoría de las intervenciones conservan la mama en la víspera del Día Mundial de esta enfermedad.

"En más del 70% de las mujeres que deben realizarse una cirugía por cáncer de mama se realiza una operación conservadora, es decir, conservando la mama de la paciente. En el 30% restante, tras la mastectomía en más de la mitad se ofrece una reconstrucción inmediata porque ofrece numerosos beneficios", indicó a Télam la médica Laura Ruiz Díaz, integrante de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM).

Ruiz Díaz atiende en la provincia de Misiones en el sector privado pero asegura que este derecho se cumple también en el sistema público de salud: "Lo que llama la atención es que cuando una ofrece la reconstrucción la primera pregunta de la paciente siempre es: ¿pero esto está cubierto o lo tengo que pagar aparte?'", contó.

Y añadió que "los beneficios de una reconstrucción son múltiples; por un lado, para la mujer es importantísimo no tener esa imagen del cuerpo sin una mama; además, si se hace la reconstrucción en el mismo momento en el que se hace la mastectomía los tiempos de recuperación son mejores".

Sancionada el 3 de julio de 2013 y promulgada un mes después, la Ley 26.872 establece que todos los establecimientos de salud públicos y las obras sociales y prepagas "deben incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la provisión de las prótesis necesarias".

"Luego de la mastectomía no quería afrontar ninguna cirugía más, sólo quería dejar atrás la enfermedad. Pero con el tiempo me di cuenta que ir por el mundo con una sola mama, aunque nadie lo notara, me recordaba a mi cada día que me miraba al espejo lo que había atravesado", contó a Télam Silvina del colectivo Rosas del Plata Tigre (58 años), un equipo de remo en bote Dragón de sobrevivientes de cáncer de mama.

En 2015, cuando le realizaron la cirugía por cáncer de las dos mamas le colocaron implantes, pero una se infectó y se la tuvieron que retirar; dos años después Silvina decidió hacerse la reconstrucción pero tuvo que litigar con la obra social para lograr que se la cubra, a pesar de que ya estaba la Ley vigente.

"Fueron cinco pasos de reconstrucción que llevaron casi dos años. Cuando terminó el proceso quedé muy conforme con los resultados porque volví a sentirme completa; es muy importante ver que una tiene una simetría", recordó.

La experiencia de Ana (57 años), también integrante del grupo del remadoras, fue distinta: "Me tocó una mastóloga muy amorosa que me dio todas las opciones desde el primer momento. De modo que nunca estuve sin una mama. Primero me pusieron expansor y después una prótesis, la ley era muy nueva así que la tuve que pagar, pero creo que todavía hoy hay muchas que no saben que se puede pedir", sostuvo Anita.

Y añadió: "De hecho, hace poco hablaba con una compañera que le hicieron una mastectomía y no le ofrecieron la reconstrucción".

"Desde Lalcec no tenemos datos sobre el cumplimiento de la Ley y tampoco somos un centro que recibe denuncias pero en el consultorio, lo que yo observo es que muchas mujeres desconocen que tienen este derecho, porque hay una confusión entre pensar que se trata de una cirugía estética como cualquier otra y esta intervención que es una reconstrucción", indicó Carlos Silva, especialista en oncología y coordinador médico del área psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec).

El especialista indicó que "si bien nunca hay que generalizar, en la mayoría de las mujeres a las que hubo que hacerles una mastectomía es posible hacerle una cirugía de reconstrucción mamaria".

"La opción de la reconstrucción mamaria debería formar parte de las recomendaciones del cirujano y no ser una iniciativa de la paciente. Muchas veces el proceso de la reconstrucción podría iniciarse continuando la resección oncológica durante el mismo acto operatorio y en otras ocasiones se difiere por diversas razones", señaló Sebastián Alba Posse, médico Mastólogo del Hospital de Clínicas.

Y añadió: "En ese caso, lo que sucede es que la mujer llega a realizar la consulta después de un tiempo".

Desde este centro de salud informaron que en los últimos años se triplicaron las consultas por reconstrucción mamaria en el Programa de Cirugía Oncoplástica a cargo de la División Cirugía Plástica.

Por su parte, Julia Ismael, miembro del Comité Ejecutivo de All.Can Argentina y ex directora del Instituto Nacional del Cáncer, indicó que "la cantidad de mujeres que acceden a una reconstrucción después de una mastectomía es un dato que no está disponible fácilmente".

"Desde All.Can participamos de un estudio de la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo (OECD) que relevaba la percepción de las pacientes tras una cirugía de reconstrucción. El estudio se realizó con 100 mujeres de dos centros privados, uno de la Ciudad de Buenos Aires y otro de San Martín. En este estudio la mayoría tuvo una reconstrucción heteróloga (con prótesis) y otras autóloga (con tejido, grasa y piel propio)", describió.

Y continuó: "No tenemos todavía los resultados definitivos pero en principio la satisfacción con el resultado de los reconstrucción era muy alta".

Ismael coincidió en que "la posibilidad de acceder a esta cirugía en forma gratuita para la paciente no es un derecho que esté muy difundido".

Según las estimaciones más recientes realizadas por el Observatorio Global del Cáncer (Globocan) de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), en la Argentina ocurrieron 22.024 casos nuevos de cáncer de mama en el año 2020, lo que representó el 16,8% de todos los casos de cáncer diagnosticados en el país; a la vez cada año mueren 5.600 mujeres por este tumor.

A nivel global, en 2020 se diagnosticaron 2.206.771 casos de cáncer de mama; se estima que una de cada 8 mujeres que vive hasta los 80 años tendrá cáncer de mama, por lo que es un cáncer muy prevalente.

"Dentro de los métodos de prevención tenemos el autoexamen mamario que de ninguna manera es excluyente del examen médico y de los estudios; esto consiste en la autopalpación para detectar algún bulto y, en caso de que suceda, hay que realizar la consulta urgente", recordó Silva.

Sin embargo, lo ideal es poder detectar cualquier anomalía antes de que ésta sea palpable.

"Para esto, todas las mujeres a partir de los 40 años tienen que realizarse una ecografía mamaria y mamografía una vez al año, lo que permite la detección de tumores que son menores de un centímetro; si se tienen antecedentes de cáncer de mama previos a los 40 años, los controles deben ser antes ", dijo.

Finalmente, el especialista enfatizó que "la importancia de los estudios de imagen es que cuando se detecta un tumor de menos de un centímetro las posibilidades de curación son del 90%".

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha impulsada para promover su diagnóstico precoz, incrementar el acceso a los controles y tratamientos. (Télam)