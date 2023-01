Clubes de barrio de zonas rurales de Jujuy apuestan al fútbol y a las actividades deportivas y sociales como una forma de "mantener a los jóvenes activos" además de conformar "el sentido de pertenencia" entre familias que se dedican al trabajo en el campo.

Ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el límite fronterizo entre Argentina y Chile, se encuentra la localidad jujeña de Paso de Jama, donde residen alrededor de 300 habitantes que forman parte de una comunidad de pueblos originarios.

En este lugar, junto a la escuela primaria y secundaria, se emplaza el Club Deportivo San Expedito, construido hace ocho años por los vecinos de Jama, para que "los chicos y jóvenes que quieren jugar al fútbol, puedan hacerlo", dijo a Télam Efraín Esquibe, secretario del club.

Entre los miembros, "la mayoría de la gente tiene negocios, otras familias trabajan de la minería y las que no, tienen trabajo en el campo a través de la crianza de animales".

Una de las preocupaciones que llevaron al establecimiento del club, según Esquibe, es que "en muchos de los pueblos cercanos, los chicos a partir de los 12 o 13 años no tienen nada que hacer, se dedican a salir a la calle y tomar. Nosotros estamos para eso, para que estén activos y tengan cosas que hacer".

Por ese motivo también realizan campeonatos de fútbol para equipos masculinos y femeninos, junto con actividades sociales de festejo y recreación organizadas por la comisión directiva.

"La mayoría del trabajo la hacemos nosotros, pero las familias colaboran y siempre están ahí, con la mano de obra aporta mucho la gente. Tenemos muchos planes que ya irán saliendo a poco", señaló Esquibe.

Por su parte, Juan Bautista 'Tito' Hurtado es presidente del Club Atlético San Martín, ubicado en el municipio jujeño de La Ovejería, a 50 kilómetros de San Salvador de Jujuy, donde residen 25 mil habitantes.

MIRÁ TAMBIÉN Un centenario club de San Martín fue reconstruido por los vecinos

"Como es una zona rural, muchos de los jugadores de la primera división son peones golondrina, la mayoría trabaja en la cosecha de tabaco", explicó Hurtado.

"En la zona rural estamos acostumbrados al trabajo en el campo. Ahora termina la temporada de tabaco en febrero y todos se van a Mendoza a trabajar en la uva, otros a Bahía Blanca a la cebolla y otros a Catamarca al tema de la aceituna", añadió.

A pesar de movilizarse entre regiones, muchos de los trabajadores regresan a principio de año a La Ovejería para jugar la Liga Departamental de Fútbol, que se desarrolla entre abril y noviembre.

"En el caso nuestro apenas tenemos para pagar un profesor y después los directores técnicos son parte de la comisión directiva", contó Hurtado, y agregó que las mujeres "se confeccionan su propia indumentaria, es todo a pulmón".

En tanto, los niños son la otra prioridad de la comisión directiva del club, quienes muchas veces "no tienen calzado o no están desayunados".

A pesar de esto, "les decimos que estén listos para jugar el sábado, si no tienen un peso no importa. Ellos mismos te empujan a que no bajes los brazos y sigas para adelante, ellos construyen el sentido de pertenencia al club", concluyó Hurtado. (Télam)