Un geriátrico de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, fue clausurado preventivamente tras ser denunciado por maltrato a sus residentes y constatar que no contaba con la habilitación para su funcionamiento, informaron hoy fuentes del municipio.

Un video, presuntamente filmado por una ex enfermera del geriátrico ubicado en la calle Diario La Prensa 1673, se volvió viral ayer en un grupo de Facebook de vecinos de Moreno, que impulsaron el accionar de oficio de la justicia y de las áreas municipales correspondientes.

"Apenas se tomó conocimiento de la situación" concurrieron al lugar agentes de las distintas áreas del Municipio: Secretaría de Salud; Subsecretaría de Habilitación de la Secretaría de Gobierno; Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y las secretarías de Seguridad y de Justicia", precisaron fuentes de la intendencia de Moreno.

Los funcionarios de esas dependencias realizaron actas, informes y relevamientos del inmueble, de la situación administrativa y de la situación de los diez residentes que ocupaban el lugar, junto al Fiscal a cargo de la UFI 1, Leandro Ventricheli.

El geriátrico, cuyo nombre no fue difundido, no contaba con la habilitación municipal ni provincial correspondiente por lo que se "realizó una clausura preventiva", señalaron las fuentes y remarcaron que no fue colocada la faja correspondiente porque aún hay residentes adentro.

"Se constató que las y los diez abuelos que están en el lugar tienen un estado de salud estable (dentro de las enfermedades que atraviesan por su edad)", advirtió el Municipio, y precisó que "la Secretaría de Desarrollo Comunitario está contactando a las familias para realizar las derivaciones correspondientes".

Las imágenes que se difundieron del lugar muestran a residentes desatendidos y falta de higiene, en las habitaciones como en los espacios comunes. (Télam)