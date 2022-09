Al menos cinco personas murieron y otras seis fueron rescatadas con vida hoy tras hundirse un barco luego de un posible choque contra una ballena, frente a las costas de Nueva Zelanda, según confirmaron autoridades locales.

Once personas viajaban en una embarcación cuando cerca de las 10 hora local (19 del viernes en la Argentina) comenzó a hundirse en la bahía de Goose, unos 170 kilómetros al suroeste de la capital, Wellington, según reveló la Policía local al diario The New Zealand Herald.

Personal policial neozelandés remarcó a los medios locales que el hecho fue causado por una "colisión" y, si bien el gobernador de Kaikoura, Craig Mackle, indicó que el barco chocó contra una ballena, la Policía, por el momento, no pudo confirmar la causa del siniestro, informó la agencia de noticias DPA.

Los agentes de Policía detallaron que cinco cuerpos fueron recuperados por buzos mientras avanza el proceso de identificación de las víctimas, que serían parte de un grupo de personas que viajaba para observar pájaros en la zona. (Télam)