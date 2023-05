El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la ministra de Salud Carla Vizzotti y el titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano; presentaron hoy el libro "PISAC Covid-19: La sociedad argentina en la postpandemia", donde destacaron el rol de los científicos y científicas de las áreas de ciencias sociales como "herramienta de transformación", en el marco de la Feria del Libro.

"Celebró este trabajo colectivo, que Argentina tenga puentes a la región, celebró esa mirada de acceso gratuito, que este material se divulgue. Que refleje o que somos capaces de hacer, con un Estado presente, eficiente y articulado", expresó Vizzotti frente a un auditorio colmado de científicos, cientificas, investigadores y oyentes, en la Sala Tulio Halperin Donghi, en el pabellón amarillo de la Feria que se realiza en La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

Así, enfatizó que "un Estado presente es una decisión política", y que "la pandemia nos interpeló, fue la crisis humanitaria más importante que tuvimos en los últimos 100 años. Siempre la salud trasciende de la biomedicina, quienes estamos acá ya lo sabíamos pero ahora lo supo todo el mundo, quienes no sabían o no pensaban que la salud era una prioridad, y sin ella no se puede trabajar, estudiar, producir ni desarrollarse económicamente".

Con respecto al trabajo conjunto entre los ministerios de Ciencia y Salud aludió a que "lo más esperable" es que "se produzcan kit diagnósticos, una vacuna, los barbijos, ensayos clínicos", pero remarcó la importancia de todas las áreas de ciencias sociales que "se pusieron a pensar y a trabajar y que producto de su investigación ha tenido impacto en la vida de la gente y también fue parte de la toma de decisiones".

Luego puso énfasis en que el viernes pasado el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud decretó que la propagación del coronavirus ya no es más una crisis humanitaria, y "hoy tenemos en la feria del libro estos tres tomos que nos van a dejar impregnados en esa memoria lo que pasó en Argentina, lo que fuimos capaces de hacer y las decisiones que tomamos basadas en la evidencia, con un Estado presente que prioriza la ciencia, la tecnología, la salud y una comunidad científica que trabaja articulando estas áreas para el beneficio de la gente".

Por su parte, Filmus expresó su orgullo por el proyecto, agradeciendo a la ministra por el trabajo conjunto entre ambas áreas y bromeó con respecto al poder estas en una reunión de científicos que no tienen guardapolvo blanco.

Y detalló que "todas las investigaciones seleccionadas, de cada una de las áreas en estudio, dieron cuenta de un Estado presente durante la pandemia. Estos hallazgos demuestran que no se puede pensar una Argentina distinta sin el aporte de las ciencias sociales porque no solo su producción sirve a la hora de crear nueva legislación que dé respuesta a problemas y garantice derechos, sino también para explicar por qué esa legislación no siempre se cumple y por qué motivos eso sucede".

"Tenemos que volver al paradigma de las ciencias sociales como herramienta crítica de transformación de nuestra sociedad", dijo.

En la misma línea, Peirano señaló que "la ciencia nunca se desorientó, siempre buscó por donde teníamos que encontrar la salida, la referencia, las acciones. Las ciencias médicas y biológicas fueron las primeras convocadas para fortalecer al sistema de salud y no dejar a nadie a un lado en un momento de tanta necesidad. Pero teníamos el compromiso de un Estado que llegue a todos y a todas y por eso que las ciencias sociales nos ayudan en ese trabajo de orientar la acción, por eso otros ministerios como el de Cultura, Seguridad, de Mujeres acompañaron este proyecto".

En el libro participaron investigadores e investigadoras de 40 universidades nacionales y de 20 instituciones públicas y privadas, reuniendo 19 investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas para la generación de nuevos conocimientos enfocados al estudio de la sociedad argentina en la postpandemia del Covid-19, dividido en tres tomos, de acceso gratuito y público de forma digital e impreso.

En tanto, los ejes que comprende el libro, han mapeado todas las áreas de interés de las ciencias sociales, que son Estado y políticas públicas, bienes públicos y bloques regionales; seguridad, violencia y vulnerabilidades; trabajo y perspectivas laborales y de ingresos; identidades políticas, comunicación y género; y experiencias en territorios; salud, tareas de cuidado y relaciones de género, educación y perspectivas sobre las desigualdades, enumeró Sandra Carli, integrante del Comité Asesor de la convocatoria PISAC Covid-19.

El evento contó además con la presencia de Mariano Hermida, presidente del Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC); María Fernanda Pampín, directora de Publicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO);y la moderación de Guido Giorgi, jefe de Gabinete de la Agencia I+D+i. (Télam)