El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el ciclo lectivo de este año para todas las universidades será presencial en su totalidad y que la vacunación será recomendada pero no obligatoria. Además, se informó que el pase sanitario no sería obligatorio para el ingreso a las aulas. La habilitación de la presencialidad plena que ya fue publicada en el Boletín Oficial provincial, específicamente en el documento 4-MJGM-2022, la firmaron el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Entre los nuevos lineamientos, se indica que en las aulas estará permitido el aforo del 100% y la vacunación contra el coronavirus será "recomendado", por lo cual no se pediría -en principio- el pase sanitario. Sí será obligatorio el uso del tapabocas en el ingreso y la permanencia en los edificios, mientras que podrá no colocarse la mascarilla al aire libre cuando se respete una distancia de dos metros o más. "Lineamientos sanitarios para el retorno a la presencialidad plena en universidades e institutos universitarios con asiento en la provincia de Buenos Aires", es el documento en el que se publicaron los requisitos.

MIRÁ TAMBIÉN Lanzan una campaña para animarse a hablar del cáncer, eliminar el tabú y detectarlo a tiempo

En el mismo, se indica además que si los espacios no pueden ser ventilados naturalmente no podrán ser usados para dar clase. Con respecto a los aislamientos por contagios, en el documento se especifica que un caso confirmado o un caso sospechoso no podrá circular, y "ante la confirmación de un caso de Covid-19 que haya permanecido en las instalaciones desde 48 horas previas al inicio de los síntomas o de la toma de muestra de hisopado (en asintomáticos) se deberá comunicar al grupo".

Click to enlarge A fallback.

En tanto, las personas que hayan sido contacto estrecho y estén vacunadas (con menos de cuatro meses de la última dosis, ya sea segunda o refuerzo) o recientemente recuperados de una infección por coronavirus (dentro de los 90 días) no deberán cumplir con el aislamiento. En cambio, sí tendrán que hacer el aislamiento los contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto. GO/OM NA