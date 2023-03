Veinticinco personas resultaron heridas esta mañana como consecuencia del choque entre un colectivo y un auto, que aparentemente dobló en U, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, informaron fuentes policiales.

El siniestro ocurrió poco antes de las 9.30 en el cruce de Chiclana y Pirovano, donde un colectivo de pasajeros de la línea 101 que circulaba por la primera avenida embistió en forma lateral a un automóvil Ford que en ese momento cruzaba.

"Veníamos los dos manejando y el chico dobló en U y no pude esquivarlo; es algo común en el Metrobus que la gente doble y no mire", sostuvo el chofer del colectivo en declaraciones al canal TN.

Como resultado del choque, 25 personas sufrieron heridas de distinta consideración, entre ellos el conductor del automóvil, que fue rescatado dentro del habitáculo por personal de Bomberos de la Ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Se eleva a 30 la cifra de muertos por deslizamiento de tierras y lluvias torrenciales en Indonesia

Los heridos fueron traslados a los Hospitales Pena, Ramos Mejía y Argerich.

Entre los pasajeros heridos se encontraban una mujer embarazada que quedó en observación y otra mujer que sufrió fractura de tobillo y el resto con distintos traumatismos y heridas cortantes, informó Alberto Crescenti, titular del SAME.

"Fue un susto grande. Ahora creo que me bajó la presión. Me preocupaba los pasajeros, había un muchacho que venía con dos o tres criaturas que afortunadamente no les pasó nada", relató el conductor del colectivo.

Del operativo emergencia sanitaria participaron 15 ambulancias del SAME, una dotación de Bomberos y Policía de la Ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Temporal de agua y granizo causó daños en viviendas y zonas productivas de Mendoza

Desde entonces, la avenida Chiclana al 4000 se encontraba cerrada al tránsito mientras se realizaban las pericias viales y posterior retiro de los rodados siniestrados. (Télam)