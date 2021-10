La actriz Eugenia "La China" Suárez posteó hoy una carta en su cuenta de Instagram en la que afirmó recibir "un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación", vinculada a una supuesta relación sostenida con el futbolista del Paris Saint Germain (PSG), Mauro Icardi.

El sábado pasado, Wanda Nara escribió en su cuenta de Instagram "Otra familia más que te cargaste por zorra", un textual que puso con letras blancas en un fondo negro que luego borró y volvió a subir a los pocos minutos.

Desde este posteo sembró las sospechas de que había roto su relación con Mauro Icardi, y muchos usuarios apuntaron a la actriz Eugenia "La China" Suárez como responsable del conflicto entre la representante y esposa del futbolista.

A través de su cuenta de Instagram @sangra japonesa, la actriz respondió a las acusaciones "para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática".

Suárez replicó que ha "guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sostener el minuto a minuto televisivo", y aseveró que "seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas".

"Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo una profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos", aseveró.

Haciendo una crítica general a la sociedad, luego dijo que "es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar".

"El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados", explicó.

"Pero hoy no quiero callar más, porque sé que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga: lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué", agregó.

Ante esta situación planteada, Suárez dijo que asume su "inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que, seguramente, deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder".

"Ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio", sentenció.

Respecto a los medios y periodistas que sostuvieron el tema en el aire, aseguró que "quienes estén con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística, serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí".

Y agradeció a quienes la apoyaron, "que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no son más con mi silencio".

"Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirva solo como un descargo sino también para reflexionar entre nosotras", concluyó. (Télam)