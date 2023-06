La ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera, confirmó que hay “cuatro casos oficiales” de fallecidos producto de la crisis de virus respiratorios que vive el país, que ha llevado a tener el 92% de las camas críticas pediátricas ocupadas a nivel nacional.

Aguilera lamentó los fallecimientos producto de la crisis y manifestó que “estamos ante uno de los mayores brotes de virus sincicial que hayamos visto en los años precedentes”.

En esa línea, la ministra de Salud confirmó que “este año, tenemos un número de fallecidos que alcanza cuatro casos oficiales”, y agregó que “siempre hay un registro que se demora”.

“El caso del virus sincicial es un virus que no tiene vacuna, que afecta con mayor gravedad a los menores de un año, particularmente a los lactantes y dado a los dos años de pandemia, hay una situación inmunológica distinta, hay una mayor vulnerabilidad y eso lleva que haya una circulación del virus inusualmente alta”, explicó a la prensa.

Ante el brote de virus sincicial que afecta al país, la titular de salud llamó a “tener mucho cuidado especialmente con los niños pequeños” y recomendó mantenerlos en “un relativo aislamiento” con la finalidad de evitar que se contagien.

“No deben ir a las reuniones familiares, deben abstenerse de ir a lugares donde hay aglomeración porque en este momento hay una mayor circulación de este virus que es más grave para los niños”, remarcó Aguilera.

Respeto al actuar que ha tenido el Gobierno frente a la crisis, Aguilera señaló que se han “tomado medidas extraordinarias, adicionales a las que veníamos tomando”, como es el “refuerzo de la gestión de camas críticas pediátricas” y el refuerzo en la “coordinación con el sector privado”.

En esa línea, la ministra de Salud afirmó que desde el Gobierno “estamos abiertos a recibir las distintas sugerencias y analizarlas en conjunto”, y agregó que “estoy abierta a recibir los consejos y asesorías de personas independiente de los pensamientos políticos que tengan”.

Cabe señalar que durante la mañana el expresidente de Chile Sebastián Piñera ofreció al Gobierno la colaboración del equipo médico que lideró el manejo de la pandemia del Covid-19 en su segundo mandato.

A través de sus redes sociales, Piñera manifestó que “dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y la muy lamentable muerte de dos infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia de coronavirus durante nuestro Gobierno, está totalmente disponible a colaborar”.

Ante esto, la ministra de Salud señaló que “la salud es un tema transversal, estamos en una situación crítica de virus respiratorio y necesitamos la colaboración de todos” y pidió “no usar esos casos políticamente”.

Durante la mañana, luego de reunirse con parlamentarios y representantes de Chile Vamos (derecha chilena), el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, cuestionó la falta de acciones por parte del Ministerio de Salud, y afirmó que es “crucial tener una persona con mucha autoridad, con mucha fuerza, de carácter, que vaya a cada recinto asistencial”.

“El Ministerio actual tiene capacidades, pero necesita rapidez y necesita mando, y el mando es la ministra de Salud, no el subsecretario A, no la subsecretaria B, y para decirlo en castellano, ese problema no se ha resuelto porque el Presidente de la República no ha hecho claro este conflicto interno que existe en el Ministerio de Salud de múltiples cabezas”, dijo Mañalich en conferencia de prensa.

Además, el exministro de Salud pronosticó el fallecimiento de más de 120 lactantes por virus sincicial, si el Ministerio no toma acciones en medio del alza de hospitalizaciones por virus respiratorios.

La crisis de virus respiratorio en Chile estalló luego de que en menos de un día se conociera la muerte de dos lactantes ante la ausencia de camas pediátricas disponibles en la red.

De acuerdo con los datos que entregó el Ministerio de Salud, la capacidad de las urgencias y camas UCI para atender menores de edad está en una situación extrema, lo que ha llevado a que se cancelen cirugías y otros tipos de procedimientos para enfrentar este problema.

En detalle, la ocupación de camas críticas para pacientes pediátricos llegó a un 92% a nivel país y en algunas ciudades ya no existen disponibles.

Además, según el último reporte del Instituto de Salud Pública (ISP), en la semana 21 del año -del 21 al 27 de mayo- se han reportado 2.863 casos de distintos virus a nivel nacional, siendo el principal de ellos el sincicial (1.848), donde el 22% de los afectados son niños de entre uno y cuatro años. (Télam)