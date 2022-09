Luego de varios meses con bajo perfil en los medios argentinos, Charlotte Caniggia vuelve a protagonizar un escándalo tras separarse del empresario Roberto Storino Landi luego de tres años de amor y la ruptura no se dio en los mejores términos, ya que aseguran que la mediática engañó a su novio con su mejor amigo.

"Ella no es de dar notas ni aparecer públicamente, de hecho de su noviazgo no se supo mucho detalle, pero hoy puedo dar fe que la ruptura es definitiva y es escandalosa porque habría terceros en discordia. Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex", reveló el periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: "Él entró su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo, llamado Ian". Por su parte, Yanina Latorre difundió en LAM un audio en el que la hermana melliza de Alex Caniggia confirmaba la separación: "Me acabo de separar. Estoy sola, ando tranquila pero todo pasa. Estoy un poco bajón".

Mientras que Estefanía Berardi contó que Charlotte y Roberto fueron acusados por la dueña de la casa de Tigre en la que viven por mal comportamiento y falta de pago. "La dueña no los soporta más, quiere que se vayan. No le están pagando el alquiler en el barrio Los Ceibos, en Tigre. La seguridad dice que están hartos de los papelones, gritos a toda hora, inundaron el jardín...", explicó la panelista.

"La dueña vive afuera, pero fue la hermana e intentó a hablar para que se vayan pero no lo lograron. Van a tener que esperar que se venza el contrato", sumó y aseguró que nunca dejan la vivienda sola y se turnan para salir. Rápidamente Latorre y Augusto Tartúfoli recordaron que en la familia de Charlotte hay antecedentes similares.

"Cuando Cani jugaba al fútbol y estaba en Boca, ellos vivían en un hotel importante de Buenos Aires y Mariana decía que el hotel se pagaba solo. Los chicos jugaban a la pelota con los jarrones, usaban los cuadros de pizarrón, destrozaron todo el hotel, se atrincheraron ahí y tuvo que intervenir la justicia", relató Yanina, mientras que "Tartu" señaló que en Marbella tampoco pagaron el alquiler de una casa. MBC/KDV NA