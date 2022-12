Una decena de personas que hoy abordaron en el aeropuerto de Ezeiza el vuelo AR1918 de Aerolíneas Argentinas con destino a Doha, Qatar, para alentar al seleccionado argentino vivieron un momento de tensión debido a que varios pasajeros no habían completado los trámites con la Tarjeta Hayya, documento indispensable para ingresar al país donde se juega el Mundial.

“Queremos aclarar respecto a las dificultades en el check-in del vuelo a Doha, que todos los pasajeros pudieron embarcar. Los inconvenientes radicaron en la presentación de la Hayya Card, que finalmente, gracias al trabajo del equipo de tráfico de la compañía, se corroboró que estaban habilitados”, dijo el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, a través de su cuenta de Twitter.

Ceriani explicó que se les solicitó a los pasajeros que viajaban a Doha llegar al aeropuerto "con mayor anticipación que la habitual y que tramiten con la mayor antelación posible la Hayya Card”.

La Hayya Card es la tarjeta que contiene la información de la persona que viaja y es obligatorio presentarla para ingresar a Qatar y a los estadios del Mundial.

Se implementó a pedido de las autoridades qataríes, y la FIFA recordó mediante un comunicado que se recuerda a los poseedores de entradas que todos los aficionados locales e internacionales deben solicitar una Hayya Card digital.

Ese es el permiso de entrada al Estado de Qatar y el acceso a los estadios (junto con la entrada para el partido), para lo cual también se debe confirmar el alojamiento para recibir la aprobación final en su tarjeta digital.

Para solicitar Hayya y reservar alojamiento, visitar Qatar2022.qa o descargar la aplicación Hayya to Qatar 2022 (disponible para iOS, Android y Huawei).

Hoy Aerolíneas Argentinas decidió esperar "hasta último momento" para que los viajeros resolvieran la situación planteada y el personal de Tráfico de la compañía colaboró con los pasajeros para tratar de resolver la situación, lo que finalmente ocurrió y despejó la partida del vuelo, con poco más de media hora de demora.

"No era un problema de la compañía, es algo que exige el Gobierno de Qatar y no podíamos dejar embarcar a nadie que no cumpliese con esos requisitos, porque de lo contrario Aerolíneas puede ser severamente sancionada. Por suerte todo se pudo resolver, pero la gente tiene que tener en cuenta este tema a futuro para no tener inconvenientes", dijo una fuente de la empresa a Télam. (Télam)