Una caravana de colectivos antiguos recorrió esta tarde alguno de los bares históricos del centro y microcentro porteño, en los que se detuvo para que una banda de jazz alegre a los parroquianos con su música, como parte de la celebración del “Día de los Cafés de Buenos Aires”.

El recorrido fue encabezado por un colectivo antiguo de 1947, en el que personalidades y referentes de la ciudad recorrerán una serie de bares emblemáticos a través de una recreación histórico-musical en el vehículo de colección y restaurado a nuevo.

El viaje comenzó cerca de las 16 en la esquina de Defensa y Brasil frente al Parque Lezama, donde se ubican los bares “Hipopótamo” y “Británico”, y luego visitó “El Federal” en Perú y Carlos Calvo, “Punto Café” en Perú 602, “El Colonial” en Perú y Belgrano, “Café Martínez” en Lima y Avenida de Mayo, “Mar Azul” en Rodríguez Peña y Tucumán, “Bar Lavalle” en Rodríguez Peña y Lavalle, “Culto Café” en Esmeralda y Viamonte, “Florida Garden” en Paraguay y Florida, y “La Biela” en Quintana 596.

Julieta Vázquez, una de las encargadas de “El colonial”, contó a Télam: “mi familia está a cargo del bar desde el 2005, primero con mi papá Juan Vázquez y mi hermano y después me incorporé yo; estas actividades como las de hoy se hacen todos los años en el aniversario de la inauguración del Tortoni y siempre están vinculadas a lo artístico”.

“La pandemia nos trató muy mal porque estamos en el microcentro y la mayoría de nuestros clientes son trabajadores de oficinas que estuvieron cerradas o con presencialidad reducida, muy de a poco estamos volviendo a la normalidad, pero todavía estamos lejos del cien por ciento”, apuntó.

Vázquez sostuvo que “hubo un enorme esfuerzo familiar para mantener el negocio, por suerte nuestras parejas tienen trabajo y pudieron entender la situación para que todo lo que entrara de las consumiciones fuese directo al pago de sueldos, alquiler del local y servicios; además hubo ayudas de la familia, el programa ATP del gobierno nacional para los sueldos y subsidios del gobierno porteño”.

“Estamos con muchas expectativas de la apertura hacia el turismo, eso nos va a traer un caudal de clientes que hoy todavía no tenemos porque hay muchas oficinas del microcentro que no están trabajando a toda su capacidad o no abrieron”, estimó.

“En estos bares la gastronomía se fusiona con el patrimonio para rescatar la historia y el arte, son lugares para ser vividos especialmente por los jóvenes que siempre fueron quienes los encontraron como puntos de encuentro y los llenaron de vida”, completó Vázquez.

La fecha del 26 de octubre hace referencia la apertura, en 1894, de la entrada por Avenida de Mayo 825 del histórico Café Tortoni.

La Legislatura porteña sancionó el 5 de octubre de 2000 la ley que instituye el “Día de los Cafés de Buenos Aires” por considerarlos un rasgo típico porteño y como una manera de apoyar una actividad que forma parte de la cultura urbana. (Télam)