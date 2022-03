A once años de la desaparición de Madeleine McCann en un hotel de Portugal, la justicia decidió cerrar la investigación de su paradero ya que no hay pruebas concluyentes que puedan indicar donde está la menor o quién es el culpable. La justicia dejará de aportar dinero para su búsqueda, y solo se reabrirá la investigación si aparece algún dato relevante

Por este motivo los padres comenzaron a recaudar dinero a través de una colecta para que su averiguación de paradero no sea detenida. "Actualmente no hay planes para llevar más lejos la investigación. Se espera que el trabajo del equipo esté terminado para el otoño", indicó una fuente cercana de la causa a un medio local. Cuatro años después de su desaparición se inició con la "operación Grange", pero tras 11 años sin resultados positivos y con un costo de alrededor de 15 millones de dólares la justicia dará por finalizada su búsqueda. Pero qué pasó con uno de los acusados. Según señalaron las fuentes de la causa todavía no se encontraron pruebas fehacientes de que Christian Brueckner, un abusador que cumple una condena por una violación, sea el culpable de que Madeleine no aparezca. En la investigación se indica que Christian trabajó en lugares cercanos al hotel donde Madeline y sus padres se hospedaban por las vacaciones familiares y sus antecedentes por violación en reiteradas oportunidades pusieron en duda su inocencia en este caso, pero al pasar los meses esas pruebas se desvanecen. Madeleine McCann desapareció en mayo de 2007 cuando estaba de vacaciones con su familia en Portugal. Desde ese momento sus padres comenzaron una búsqueda exhaustiva sobre el paradero de la menor, pero nunca hubo indicios concretos acerca del mismo

En una oportunidad ambos también fueron sospechosos, pero tras varios meses de investigación quedaron absueltos y nunca dejaron de solicitar ayuda al mundo. En la búsqueda Reino Unido tiene una causa por desaparición, mientras que Alemania manifiesta que la menor de 7 años fue asesinada luego de su secuestro. MC/OM NA