La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre de una causa abierta a dos mujeres acusadas de intentar cambiar dólares falsos en Santiago del Estero porque pasaron más de cuatro años sin que concluya la investigación judicial y hubo una "violación" al "derecho fundamental" de ser juzgado en un plazo razonable.

El máximo tribunal penal federal del país confirmó el sobreseimiento dictado a las dos mujeres por la Cámara Federal de Tucumán en una causa abierta hace 4 años y 5 meses por el intento de cambio de 2.000 dólares falsos a pesos argentinos en un comercio de Santiago del Estero, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El Tribunal remarcó que no se trataba de una causa "calificada como compleja" y que la extensión en el tiempo "es consecuencia de una inactividad estatal".

"Nos hallamos frente a actuaciones cuya tramitación ha demandado más de cuatro años sin que la etapa de instrucción se encuentre aún completada,especialmente que no se trataba de una causa que pudiera ser calificada como compleja", evaluó el Tribunal.

En la sentencia se advirtió sobre "el derecho fundamental a la definición de los procesos en un plazo razonable"

"Nos hallamos frente a actuaciones cuya tramitación ha demandado más de cuatro años sin que la etapa de instrucción se encuentre aún completa" y esto colocó a las acusadas en un "estado de incertidumbre" desde diciembre de 2018.

Ese mes ambas intentaron cambiar los dólares en un local comercial pero su propietario detectó la falsedad y dio aviso a la policía.

Los camaristas Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar confirmaron la sentencia que declaró extinguida la acción penal por "violación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable" y sobreseyó a las imputadas.

Las mujeres fueron indagadas en octubre de 2019, procesadas en junio de 2022 y desde entonces "la actividad" del juzgado "se limitó" a notificar una pericia hecha a los dólares terminada en 2019 y en 2022 citar a las imputadas para que designen defensor y evaluar un pedido de suspensión de juicio a prueba.

"La situación procesal de las encausadas no solo no fue definitivamente resuelta" por un hecho "de características sencillas-, subsistiendo en la actualidad un estado de incertidumbre que -en atención al tiempo transcurrido- no se compadece con la garantía de orden superior señalada" vinculada a ser juzgado en un plazo razonable, agregó la sentencia.

Al reseñar lo hecho en la causa, los jueces concluyeron que hubo " inactividad procesal superior a dos años" en una " injustificada demora".

(Télam)