Afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) protestaron frente a las oficinas de Techint, en el barrio porteño de Puerto Madero, para reclamar mejoras salariales. La manifestación se dio en medio del paro nacional del gremio, que anticipó que de no lograr que se cierre la paritaria irán en aumento: un cese de tareas de 48 horas para este jueves y viernes y uno de 72 para los últimos tres días hábiles de la próxima semana. "Estamos hoy aquí en este lugar precisamente para decirle al Grupo Techint que deje de intervenir con el resto de las cámaras en nuestra discusión paritaria, que no se entrometa y que permite que la negociación llegue a buen puerto, porque es lo que necesitamos los trabajadores", lanzó el secretario general de la UOM, Abel Furlán. Desde el palco montado frente a las oficinas del gigante liderado por Paolo Rocca, el sindicalista agregó: "No es posible seguir sosteniendo un salario de miseria, de hambre, que golpea a la familia metalúrgica, mientras los señores empresarios se llenan los bolsillos". El plan de lucha de la UOM había sido lanzado la semana pasada, ocasión en la que Furlán había descartado la posibilidad de acatar una eventual conciliación obligatoria: "En este caso no va a generar ninguna aporte a la resolución del conflicto, sino que simplemente da respuesta a una dilación del sector empresario, que fue la intención desde el primer momento". El gremio metalúrgico reclama un aumento salarial de 60 por ciento por el primer semestre, además de una suma fija para hacer frente a la inflación y que los salarios de los trabajadores del sector no pierdan poder adquisitivo. PT NA