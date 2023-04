La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió hoy en ley un proyecto que establece como obligatorio la exhibición de cartelería y folletería en todas las entidades deportivas del ámbito bonaerense, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de no generar presión en niños, niñas y adolescentes en la práctica de deportes.

La normativa, que ya había avanzado en el Senado, se convirtió hoy en ley al aprobarse en la cámara baja.

"Es una iniciativa que venimos trabajando con muchos clubes de distintos puntos de la Provincia y es importante que la Legislatura acompañe para darle más impulso a la campaña", había señalado el autor del proyecto, el senador Owen Fernández del bloque Juntos por el Cambio.

La ley busca concientizar sobre la importancia de no generar presión en niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres en el deporte.

Durante la presentación del proyecto Fernández había destacado que "el deporte es una actividad lúdica, libre, competitiva y voluntaria, donde los niños, niñas y adolescentes deben aprender a disfrutar del deporte sin presiones ni violencia por parte de sus propias familias".

La iniciativa establece la obligatoriedad para todas las entidades deportivas de la provincia de Buenos Aires a exhibir cartelería y/o folletería, con mensajes sobre la importancia de no generar presión por parte de las familias en los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo ''no me grites'', ''jugar es cosa de chicos'', entre otros.

"Tenemos que erradicar la violencia en todas sus formas, y en este caso en el ámbito deportivo. Que los padres les griten a sus hijos desde las gradas está mal y tenemos que ir cambiándolo", había expresado Fernández, quien consideró que "la mejor manera de hacerlo es educando y con la concientización''. (Télam)