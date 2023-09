El Club Atlético River Plate organiza una campaña de donación voluntaria de sangre que se desarrollará mañana, de 9 a 15, en el estadio Mas Monumental, como parte de la conmemoración del Día Internacional del Hincha de River, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Dirección de Medicina Transfusional (DMT) del Ministerio de Salud, hospitales nacionales y varias organizaciones no gubernamentales.

Se trata de la segunda edición de esta colecta, en ocasión de la celebración de los hinchas riverplatenses y que representa "un aporte valioso" para la comunidad general. En 2022, de la campaña participaron donantes.

En tanto, las filiales oficiales de River Plate realizarán colectas de sangre en los hospitales de diferentes localidades a lo largo del país, entre las que se encuentran Reconquista (Chaco), Villa Carlos Paz, Bell Ville y San Francisco (Córdoba), Neuquén Capital y San Martín de los Andes (Neuquén), Concepción del Uruguay y Paraná (Entre Ríos), San Miguel de Tucumán y Famaillá (Tucumán), Jujuy, Ushuaia (Tierra del Fuego), , Puerto Madryn (Chubut), Santa Fe Capital y San Lorenzo (Santa Fe), San Carlos de Bariloche (Río Negro) y Salta, entre otras ciudades.

La donación de sangre "es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro". No engorda, no adelgaza, no debilita. Puede hacerlo cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; se sienta bien de salud; no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas, se aclaró en las recomendaciones. (Télam)