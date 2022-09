Tras dos años de pausa obligada por la pandemia, se realizó hoy la 16va edición de la Caminata Avon para Ganarle al Cáncer de Mama con la participación de más de 10 mil personas que caminaron juntas vestidas de rosa para promover la detección temprana de esa enfermedad que, si bien es la principal causa de muerte oncológica en mujeres, cuando es detectado a tiempo es posible alcanzar la cura en un 90% de los casos.

Conducido por Dalia Gutmann y Daniela Fernández, el evento ofreció la oportunidad de realizar distintas actividades físicas y recreativas, tomar clases de baile y disfrutar un cierre musical con las voces de Ángela Navarro y Huilén Currá, participantes del programa La Voz Argentina.

"Volvemos a hacer esta Caminata con la convicción de que es necesaria. No bajamos los brazos en todo este tiempo, pero encontrarnos cara a cara es importante porque nos permite mirarnos, reconocernos y saber que no estamos solas en estas conversaciones urgentes", explicó Ana Inés Álvarez, Directora Ejecutiva de Fundación Avon.

La edición 2022 de la Caminata Avon proponía como consigna responder a la consigna "Vos por qué caminás" y sumar posteos a las redes sociales con el hashtag #YoCaminoPor en respuesta a esta pregunta.

Algunas personas caminaron por las que ya no están, o por quienes están transitando la enfermedad ahora.

"Podemos pensar en muchas razones, porque lo que nos une es nuestro deseo que muchas más personas sean parte de ese 90% que puede llegar a tiempo", agregó Álvarez.

A su vez, en el encuentro se realizó la entrega de un cheque simbólico a Lalcec (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) que representa la donación de más de 30 millones de pesos a la organización para la realización de mamografías gratuitas en el Mamógrafo Avon-Lalcec

"El acceso a las mamografías no es igual para todas las personas. Nuestro compromiso es seguir aportando fondos y alianzas que permitan que mujeres, sobre todo aquellas con menos recursos, puedan acceder a un estudio de calidad", sostuvo Rolando Castro, Gerente General de Avon para Argentina y Uruguay y Presidente de Fundación Avon.

"No lo hacemos solos. Hay miles de Revendedoras, clientas, colaboradores Avon que suman sus esfuerzos para que todo lo que hacemos sea posible y la Caminata Avon es ese momento único donde nos unimos presencialmente y por una causa común, que nos impacta a todos como sociedad", agregó.

En cada nueva edición de la Caminata Avon hay un momento muy especial para los participantes, que es aquel en que se realiza el pase de lazo.

"Es el momento icónico de la Caminata donde una persona que ya atravesó la enfermedad, le pasa el lazo a otra que en este momento la está atravesando. Es un momento de esperanza en el que una le transmite a la otra que no está sola. Es la importancia de formar una red y es el compromiso que asumimos con amor de acompañarnos entre todas", explicó Álvarez.

Este año, el pase de lazo lo hizo Mónica Kohl a Patricia Katz.

Durante la pandemia, a partir de una mamografía de control, le detectaron la enfermedad a Mónica, quien gracias a sus controles y mamografías anuales, pudo detectar su enfermedad a tiempo e iniciar su tratamiento.

"De la enfermedad se puede salir, es muy importante hacerse los chequeos anuales. Yo soy ejemplo de la importancia de estos chequeos", dijo Mónica.

El lazo lo recibió Patricia Katz, revendedora Avon que a partir de un bulto que detectó en una de sus mamas, se comunicó con la empresa para pedir ayuda y hoy en día está en tratamiento.

"Desde hace 20 años trabajo con Avon, fui a todas las Caminatas, no me perdí una. Cuando estaba por subir al escenario me emocioné pero no de tristeza, sino porque sentí todo ese acompañamiento, esa fuerza que te dan", destacó. (Télam)