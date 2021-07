La modelo Calu Rivero, también conocida como Dignity, realizó un polémico posteo en Instagram, donde se la puede ver posando junto a sus amigas, completamente desnudas. Además, sumó una profunda reflexión sobre su momento personal, en la que asevera que ahora, está "haciendo realidad la visión más pura de (si) misma”.

“Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad”, inicia el pie de foto, en la que se puede ver a la modelo y sus amigas en una ronda, en las playas de New York. La foto, según aclaró luego, fue tomada en el 2020.

“Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad. Nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior”, continuó la actriz, que cerró su escrito afirmando que continúa “eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero esta vez sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal".

"Ahora estoy haciendo realidad la visión más pura de mi misma”, sentencia el texto de la modelo. En una segunda fotografía, se puede ver un breve párrafo de un libro, en el que se afirma que "el hombre necesita la liberación tanto como la mujer. Ambos necesitan la liberación, liberación respecto a la mente. Deberían cooperar mutuamente y ayudar al otro a que se libere de la mente. Ese será un verdadero movimiento de liberación".

Cabe recordar que, en sus últimas apariciones, Calu Rivero generó polémica por sus reflexiones y su brusco cambio en el estilo de vida; como así también por las postales con las que acompaña los textos que escribe