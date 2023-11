La organización Mundanas y la Mesa de Justicia para Luna calificaron hoy de “aberrante fallo” que responde a un “cambio de época que se empieza a plasmar en las sentencias de los jueces” a la absolución que dictó esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal N°15 a Hernán González Rizzi, acusado de abuso sexual agravado contra su hija, entonces menor de edad, luego de cuatro meses de debate oral y a 11 años desde el inicio de la causa.

En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados y acompañadas por la diputada nacional Mónica Macha, las organizaciones afirmaron que “no existe ninguna otra explicación que justifique el aberrante fallo absolutorio” de González Rizzi.

La integrante de la Mesa de Justicia para Luna Giselle Santana expresó que “no existe ninguna otra explicación que justifique el aberrante fallo absolutorio de Hernán González Rizzi, que no sea este cambio de época, este presente oscurantista y reaccionario que se cierne sobre nosotras y nosotres”.

“No porque antes no existiera la impunidad para los abusadores o la persecución a las madres protectoras o la vulneración de los derechos de las niñeces, sino porque, en este caso en particular, contábamos con un elemento que no se da habitualmente: la acusación del fiscal Guillermo Morosi, que pidió una condena de 15 años para el abusador”, señaló Santana, en la lectura de un documento firmado por las organizaciones.

En este marco, sostuvo que “el tribunal desoyó a la querella” y también “al alegato del fiscal que tuvo perspectiva de género, de niñez y calidad humana, que fue el único en aportar algo de reparación desde el aparato judicial, al considerar a Luna por primera vez como un ser humano con derecho a que su voz sea oída. Ni más ni menos que eso”.

“El mensaje de este fallo es claro: es contra Luna, contra las niñeces y adolescencias, contra los sobrevivientes que se atrevan a hablar de la violencia que padecen o padecieron. Es contra Yama y contra todas las madres protectoras. No denuncien porque la búsqueda de justicia será un calvario, porque vamos a investigarlas, peritarlas, a cruzarlas invirtiendo totalmente la carga de la prueba”, dijo Santana.

Marina González, la abogada de Luna, señaló que “hay un cambio de época y ese cambio de época se empieza a plasmar en las sentencias que van tomando los jueces".

“Este tribunal parecía un tribunal respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de las formas, que en general se mostró con apertura a la prueba y que esperábamos, también por la trayectoria que tenían estos jueces, que tomaran otra decisión, que se pararan en otra postura, que no absolvieran y que condenaran de manera ejemplar”, destacó la abogada.

En tanto, la mamá protectora de Luna, Yama Corín, dijo que no va "a ocultar el profundo dolor" que sienten, porque el dolor los hace "humanos".

"Y ellos disfrutan de nuestro dolor porque están del lado de la perversión. Yo prefiero estar de este lado, prefiero abrazarme a quienes hoy lloran con nosotras porque sufrimos el dolor”, destacó.

“Estamos sufriendo una derrota, que es el hecho de que la justicia nos dio la espalda como lo viene haciendo y nos viene diciendo hace tanto tiempo, que la justicia no es para nosotras, no es para la niñeces, no es para las mujeres, no es para las travas, no es para las migrantes, no es para los pobres” sostuvo Corín y agregó: “Nosotras igual les vamos a decir que no vamos a renunciar a seguir reclamando, que sí exigimos justicia”.

A su turno, la diputada Macha afirmó que el fallo absolutorio “lo ponemos en sintonía con estos nuevos tiempos, este cambio de época” y agregó que “no casualmente el fallo se transmite dos días después de la última elección del balotaje”.

“Son situaciones que hay que leerlas políticamente, para poder pensar este nuevo contexto, para de algún modo, confirmar que este cambio de época viene por nosotras y nosotres especialmente”, analizó la diputada.

De la conferencia de prensa también participó Renata Vismara, de Mundanas Agrupación Feminista.

(Télam)