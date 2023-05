El mercado cambiario permite especular cada vez y ganar hasta 20% en 48 horas con unos pocos clics, a partir de las múltiples cotizaciones de la divisa norteamericana. Es que las herramientas que se están usando para contener los dólares financieros y, a través de ellos, lograr que el blue y la brecha con el oficial no se disparen, son otra invitación para los especuladores. Un nuevo "rulo" o bicicleta financiera está creciendo y permite ganar plata casi sin moverse de la casa. Cada vez más gente utiliza la posibilidad de acceder al dólar MEP para luego vender las divisas en el mercado marginal. Varios bancos ya ofrecen la posibilidad de acceder al dólar por el cual se compra un bono en pesos y, 24 horas después, se lo cambia por dólar billete

Para que se pudiera dar este nuevo rulo, primero hizo falta la mano del Ministerio de Economía interviniendo en el mercado de bonos para que no suban el dólar MEP y el contado con liqui

El Gobierno destina dólares de las reservas para comprar bonos y esas compras empujan el valor hacia arriba. Luego venden esos títulos en pesos y los hacen bajar. Y todo lo hacen con un tipo especial de bono, el AL30. Esto quiere decir que el AL30 está más barato, en otro subsidio que realiza el Estado. El Gobierno está invirtiendo US$ 50 millones diarios para sostener la paridad, según estimaciones de operadores de bolsa. El nuevo rulo se produce cuando el ahorrista compra el AL30 a $10.400 en contado inmediato. Al día siguiente, se vende ese bono pero contra dólares (en AL30D), a US$ 23,25 (si se tiene en cuenta el valor de este miércoles). Eso da $ 447 por dólar (hasta aquí sería una operación de dólar MEP). El siguiente paso es, con esos dólares, hacer la operación inversa pero con LEDES (letras del Tesoro): se compran S3Y3 a US$ 0,209 en contado inmediato y se venden contra pesos en S31Y3 a $96,03, lo que da $459. Es decir, se obtienen $12 por cada $447 que se invierte o 2,7% por día. A esa ganancia hay que restarle las comisiones de las plataformas, que en general rondan 0,4% o 0,5% para bonos y 0,1% para Letras. O sea que al pequeño inversor minorista le queda limpio un 1% de tasa en dólares por día. Pero hay una operación aún más rendidora, que es retirar los billetes del banco y dirigirse a una cueva, donde se lo reconocerán a $480. De esta forma, en un solo movimiento el ahorrista puede obtener 9% de ganancia, o 33 pesos por dólares, volver a depositarlos en el banco y repetir las operaciones cuantas veces quiera

Los riesgos que se corren es que hay un día de parking y que ese día pueden variar los precios y se puede mover la paridad con el dólar. Es decir, una nueva bicicleta se suma a las múltiples operaciones especulativas que los argentinos conocen de sobra por la historia económica del país. JC/SPC NA