El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, inauguraron hoy las instalaciones de la Intendencia del Parque Nacional Bosques Petrificados en la localidad de Jaramillo.

"Estamos haciendo muchas obras simultáneamente, en muchos parques nacionales, pero esta obra sin dudas era muy especial”, dijo el funcionario nacional, al tiempo que resaltó "el orgullo" de "poder terminar algo que empezó (el expresidente) Néstor (Kirchner)".

Para Cabandié "eso habla de una formación que adquirimos aquellos que tuvimos el honor de conocerlo y aquel que no lo conoció pudo aprender de su legado, de su visión de país, de su tenacidad y compromiso, su rebeldía”.

“Fui aprendiendo esa pasión por lo público, por la gente, por hacer y transformar. Por eso en esta Argentina, nosotros que somos de allá (Buenos Aires), aprendimos que hay otro camino que pensar una Argentina federal. Lo aprendimos de una santacruceña o un santacruceño”, afirmó.

Cabandié consideró que "quizás en Buenos Aires no se contempla este valor, lo que significa esto, por eso es que sucede lo que tenemos, un país desigual, donde la empresa que produce en Santa Cruz tributa en Buenos Aires, beneficiando a la Capital Federal y perjudicando a la provincia donde genera empleo y realiza su actividad”.

“Ese es el país que hay que cambiar y mejorar para que sea más equitativo", remarcó y añadió al respecto que "la equidad territorial la aprendí de Alicia (Kirchner)", cuando era ministra de Desarrollo de la Nación.

Cabandié dijo que también aprendió de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entonces nosotros estamos cumpliendo ese legado y lo estamos haciendo gracias a quién nos cambió la vida por mandato popular, por convicción”, enfatizó

Durante el acto, además de la inauguración de la sede de la Intendencia del Parque Nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la provincia de Santa Cruz firmaron un convenio para la coordinación de los recursos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase.

Otro para la cooperación entre Parques Nacionales y la Comisión de Fomento por el uso del edificio y auditorio por parte de la comisión de fomento.

Y también, el Ministerio de Cultura de la Nación y la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, rubricaron convenios para el proyecto de remodelación, refuncionalización y puesta en valor de la Ex Estación de Ferrocarril de Fitz Roy y la refacción del patio externo para la construcción de un anfiteatro, con un monto total de inversión de $ 12.882.408,00.

“Cuando hay ganas, diálogo y, sobre todo, convicción, se construye”, dijo por su parte la gobernadora Alicia Kirchner durante la firma de convenios e inauguración.

La gobernadora Kirchner afirmó que no quiere "más obras inconclusas en Santa Cruz" y señaló que "para lograrlo tenemos que estar todos conscientes de la provincia que queremos, con visión o sin visión, y esto no se arregla así no más, sino en función de los compromisos que cada uno tiene”.

"Ver hoy esta obra terminada, ver que Parques Nacionales cumplió con el compromiso y ver esto, es un homenaje a Néstor Kirchner que a nosotros nos transformó la vida”, dijo a su turno Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales. (Télam)