El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró hoy que sólo los brigadistas de Nación combaten los incendios forestales en Corrientes donde el fuego ya arrasó más de 300.000 hectáreas y cuestionó la falta de personal especializado en la provincia.

"Los únicos que están combatiendo el fuego son brigadistas de la Nación", dijo el ministro al referirse a la situación en Corrientes.

Ayer, la cartera de Ambiente reforzó con 62 brigadistas -a los que se sumarán otros 10- el despliegue en la provincia para combatir los incendios. Además, por medio del Sistema Nacional del Fuego (SNMF) se enviaron cuatro aviones hidrantes, un camión autobomba, equipamiento y móviles de apoyo.

En ese sentido, Cabandié se quejó porque la provincia no cuenta con equipo propio y le recomendó al gobernador Gustavo Valdés que "no haga política subestimando a la gente, ya que no se jode con lo ambiental".

MIRÁ TAMBIÉN Brigadistas de Ambiente combaten focos activos de incendios en Corrientes, Río Negro y Misiones

En este punto aclaró que "desde la Reforma del 94 se establece que los recursos naturales son de las provincias. Los focos son de las provincias y las provincias deben abordarlos. La Nación está atenta y envía recursos".

Y agregó que "hay veces que las provincias no solicitan recursos y somos nosotros los que nos comunicamos. Le estamos ofreciendo recursos a Corrientes desde el 23 de enero y ellos recién nos los solicitaron el 5 de febrero".

Click to enlarge A fallback.

Cabandié se quejó porque el 30 de enero pasado le pidió a su viceministro que llame a Corrientes "y ofrezca ayuda y le dijeron que no necesitaban brigadistas, y luego sale el gobernador a decir que nadie le ofreció ayuda. El tiene todo el derecho de hacer política, pero no se jode con lo ambiental".

"La provincia de corrientes no tiene ni un brigadista, que tome el ejemplo de Gerardo Morales en Jujuy, que tiene un gran equipo forestal con recursos, ropa, medios, que son excelentes. Los radicales podrían copiar los buenos ejemplos, debería hacerlo el gobernador de Corrientes, los únicos que hoy estamos combatiendo el fuego somos los de Nación y el hombre dice que la Nación no lo ayuda", enfatizó.

MIRÁ TAMBIÉN Un cartonero murió aplastado por un camión en Pergamino

Sobre la situación en la provincia, el ministro detalló que desde hace varios días se registran nuevos focos que están siendo combatidos.

"Ayer estuvimos con el ministro de Producción de la provincia, y tenemos al viceministro del Ministerio de Ambiente en la zona, junto al director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), para ayudar a la provincia, como hacemos con todas", aseguró.

A lo que ocurre en Corrientes, Cabandié sumó su preocupación por lo que ocurre en Neuquén. Allí, en se registran incendio forestales desde enero. "Si bien están controlados, hay zonas inaccesibles donde trabajan algunos equipos especiales", dijo el ministro y precisó que "lo mismo sucede en el lago Nahuel Huapi, en la zona de lago Martin, donde los foco están arriba, circunscritos, por eso se volvió a abrir el parque nacional".

Por otra parte, el ministro de Ambiente fue consultado por su paso por Barbados, junto al presidente Alberto Fernández, y al respecto señaló: "Primero hay que entender que hay una geopolítica del clima que se está pronunciando y profundizando en todas las uniones y ámbitos internacionales, como el G20, que tiene un G20 del clima, la vez pasada se hizo en Italia, en Napoles, este año va a ser en Indonesia".

"El cambio climático es un abordaje, una problemática que esta abordada por todas las naciones, tanto lo climático, como lo energético, lo ambiental, lo productivo, la movilidad y ahí el presidente tuvo una gran decision como del bloque regional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe (Celac) de ir a Barbados, porque su primera ministra Mia Mottley, es una líder muy importante en estos temas", continuó.

Por último, sobre este punto, Cabandié dijo que la primera ministra "alza la voz y tiene una posición muy firme, además de representar a los países insulares que están atravesados por la disminución de sus territorios, como consecuencia del calentamiento global, del derretimiento de los polos que incrementa el nivel de los mares, y eso le sucede a Barbados".

"Ademas, Barbados encabeza y tiene liderazgo en todos los países del caribe y no hay que olvidarse que Barbados se descolonizó de la corona inglesa, del Reino Unidos, y nuestro reclamo de Malvinas no deja de se un punto importante", concluyó. (Télam)