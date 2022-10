Nahir Candelaria Tapia, de 14 años, es intensamente buscada desde hace 10 días en el barrio de Villa El Libertador, en Córdoba Capital, luego de que fuera vista por última vez caminando sola por la ruta al salir de la casa de su padre, informó hoy la familia de la adolescente.

"La estamos buscando desde el 17 de octubre. A las 21 se fue de la casa donde estaba viviendo con mi papá cerca de la Universidad Católica de Córdoba. Ese día, entre las 21.30 y las 22, la filmó un vecino con su celular donde iba caminando sola por la ruta que va para Alta Gracia", dijo a Télam Marcia, hermana de Nahir, y confirmó que la joven "no tiene celular propio".

Según contó la hermana, luego apareció otra filmación cerca de las 22.30 en una estación de servicio cercana y ese fue el último rastro que tuvieron de Nahir.

"No la podemos encontrar, no hay otra cámara más, no hay una certeza de su paradero", se lamentó.

La denuncia por la desaparición de la joven está radicada en la Comisaria 18 - Unidad Judicial 3 de la capital cordobesa.

Ante cualquier información sobre el paradero puede llamarse a ese centro policial, que tiene el teléfono 4333400, o al 134.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron a Télam que se pusieron a disposición todos los recursos de la cartera en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y las autoridades locales. (Télam)