La Policía de la Ciudad busca a una mujer de 38 años que el pasado lunes salió de casa del barrio porteño de Villa Real, luego de discutir con su pareja, y desde entonces no regresó y solo se la pudo ver caminando por la zona a través de cámaras de seguridad.

Se trata de Betiana Solange Rossi, quien el pasado lunes 7 de febrero salió de su casa en Víctor Hugo y Beiro, y comenzó a caminar hacia la avenida General Paz, ubicada a dos cuadras, pero luego se le perdió el rastro.

Betiana tiene 38 años, mide 1.70 metros, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo color castaño.

Además, se informó que posee cinco tatuajes, dos en el brazo derecho, uno en el izquierdo, otro en al cintura y uno en la pierna, y también un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz.

La denuncia de la desaparición fue realizada por su hermano, Martín Rossi, quien esta mañana le dijo a los medios "quiero que se difunda para que si alguien la ve, me avise", y luego aclaró que "no hay ninguna situación de violencia".

"Ella estaba hablando con su novio, se enojo y se fue a caminar, en ese momento el novio nos avisó, y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no se que pasó, fue una situación de pareja, ella salio a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio", explicó.

Si bien el hombre contó que tuvo algunos llamados con datos de Betiana, hasta el momento no pudo ubicarla, ni recibió información judicial sobre el rastreo de las cámaras de seguridad del Gobierno porteño. (Télam)