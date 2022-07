Una joven de 15 años es intensamente buscada tras permanecer desaparecida desde el pasado domingo, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de Villa Albertina, en el partido de Lomas de Zamora, y su familia sospecha que se fue con un joven de 25 que conoció en una iglesia. Según confirmaron fuentes policiales a NA, se trata de Agustina Gutiérrez, quien fue vista por última vez en Villa Albertina el domingo por la tarde, cuando salió de su casa para ir a lo de su abuela. Victoria, la madre de la joven, contó que su hija no tiene celular, salió de la casa con lo puesto y con la tarjeta SUBE

"No tengo rastro de ella, ni un mensaje", dijo entre lágrimas la mujer en declaraciones al canal de noticias TN, y agregó que sospecha que se fue con un joven mayor que ella y que "no era buen pibe". La madre de Agustina, contó además que un día encontró a su hija con el joven en su casa y no le quisieron abrir: "Llamé al patrullero porque no me querían abrir la puerta. Estuve tres horas afuera. A él se lo llevaron y lo soltaron". Tras la desaparición de su hija, Victoria hizo la denuncia en la comisaría y pidió a la Policía que revisaran la casa del joven, pero cuando los agentes fueron, su familia lo dijo que no estaba, y que, a veces, se iba por varios días. Agustina tiene 15 años, el color del cabello es oscuro, tiene flequillo, su piel es morena, y vestía una campera negra, un jean celeste y zapatillas Adidas blancas con rayas verdes. GO/KDV NA