Una adolescente de 14 años que desapareció este miércoles tras salir de una escuela en el barrio porteño de Caballito es intensamente buscada. Se trata de Isabella Colucci, quien desapareció a la salida del colegio Santa María alrededor de las 18.30, tras no regresar a su casa. La desaparición de la adolescente ya fue denunciada ante la Policía y se informó que por información relacionada al paradero de la joven se pueden comunicar al 11-2177-6703. Alicia, la madre de Isabella, contó ante la prensa que su hija estaba vestida con el uniforme del colegio y que le había pedido permiso para quedarse con unos amigos en la estación de servicio ubicada en Alberdi y Senillosa hasta las 19

Pasada esa hora, la madre la llamó por teléfono, pero no obtuvo respuesta

Luego se comunicó con sus amigos quienes le contaron que se iba a ver con un chico de nombre Brian

"A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias", contó la mujer que también indicó que hasta las 20 de este miércoles algunas personas la ubicaron en el Parque Rivadavia. GO/KDV NA