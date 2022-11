Una adolescente de 14 años es intensamente buscada por familiares y la Policía desde ayer, en la localidad bonaerense de Glew, luego de que saliera del colegio y no regresara, indicaron fuentes familiares.

Nicole Cielo Rivero fue vista por última vez a las 11:40 del mediodía a la salida de la Escuela Media N°3 de la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, donde "se la vio en los alrededores y no se supo más", indicaron sus familiares.

La joven estaba vestida con un buzo grande de color azul y un pantalón cuadrillé azul con negro, y no llevaba celular.

"El padre la dejó en el colegio, yo la tenía que retirar 11:45 y vi que se retiraban todos sus compañeros y ella no salía. Asó que me acerco, hablo con el preceptor y me dice que ya había salido, y yo no la vi", indicó Verónica, su mamá, a la señal A24.

Y agregó que en las cámaras de seguridad "se ve que ella se va para el lado contrario, para la mano contraria, donde nunca va".

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16 Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar de Lomas de Zamora. (Télam)