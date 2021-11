Una dotación de bomberos de la localidad rionegrina de Maquinchao comenzó hoy el operativo de búsqueda de un hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en la Meseta Somuncurá, ubicada en la línea Sur provincial, se informó oficialmente.

Se trata de Marcelo Pelliza, de unos 50 años, quien salió el pasado sábado por la mañana caminando junto a sus dos perros, para buscar unos animales, y desde ese momento no se sabe nada de él.

La Meseta de Somuncurá se sitúa entre el centro-sur de la provincia de Río Negro y el centro-norte de Chubut.

Es un área con unos 25.000 kilómetros cuadrados de extensión, que hace dificultosa la búsqueda debido a la geografía de la zona, y al clima, con temperaturas que alcanzan los 42 grados.

MIRÁ TAMBIÉN Cabandié y Perotti acordaron ampliar el Parque Nacional Islas de Santa Fe

Uno de los referentes de Protección Civil en Maquinchao, Poly Lefiu, relató: "ayer avisamos a bomberos sobre la desaparición de Marcelo Pelliza, un vecino de Maquinchao oriundo del Alto Valle, quien salió el viernes hasta el campo de su amigo Juan Cayupan, a donde llegó bien (...) luego, el sábado por la mañana, salió caminando junto a sus dos perros, para buscar unos animales, desde ahí no se sabe nada”.

Según explicó el referente de Protección Civil, Cayupan, al no tener novedad de su amigo, avisó por radio que el hombre no llegaba y no lo podían encontrar.

Click to enlarge A fallback.

Así, personal policial, junto a bomberos de Maquinchao y una brigada rural de Los Menucos, armaron un operativo de búsqueda en la meseta para dar con el hombre.

“Ya se realizaron dos rastrillajes en la zona, con resultados negativo, por el momento se continúa con la búsqueda, si hoy no se puede dar con el paradero, se solicitará la llegada de un helicóptero para sobrevolar la zona”, afirmó Lefiu.

MIRÁ TAMBIÉN Festival para promover el arte como factor de inclusión de las personas con discapacidad

El campo de Cayupan se encuentra a 90 km del paraje El Caín, en medio de la meseta y a 180 desde Maquinchao.

Trabajan en el lugar bomberos de Maquinchao y personal policial de la unidad N°25 de esa ciudad, además de la brigada de canes. (Télam)