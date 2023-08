Una joven de 20 años es intensamente buscada por personas allegadas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, tras ser vista por última vez el domingo cuando salió de su casa en el barrio de Monserrat, informaron sus familiares, quienes realizarán hoy una concentración en Parque Patricios para visibilizar el caso.

Se trata de Emilia Patricia Santillán, quien está desaparecida desde el 6 de agosto, cuando salió de su domicilio ubicado en Santiago del Estero 325.

La joven es de contextura robusta, tez trigueña, mide alrededor de 1,5 metros, tiene cabello largo con rulos, ojos marrones oscuros y llevaba puesto un buzo negro con lentejuelas de colores en forma de ave fénix, pantalón tipo calza negro y zapatillas negras con vivos blancos en el momento de su desaparición.

Familiares, docentes y compañeros de la Unión de Gestión Educactiva Experimental (UGEE) Nº 7 Bachillerato Popular Paulo Freire, donde asistía la joven, radicaron la denuncia sobre su desaparición.

Para visibilizar la búsqueda, para hoy a las 18.30 organizaron una concentración en la intersección de Entre Ríos y Caseros, en Parque Patricios.

Las personas allegadas a Santillán compartieron a Télam que sospechan de "situación de trata".

La joven se encuentra en pareja con un hombre de "entre 40 y 45 años quien el jueves pasado se manifestó de manera violenta con ella y trató de llevársela de su casa a la fuerza" y "días antes le había dicho de hacer un viaje por lo que hay sospechas de que se puede tratar de una situación de trata", indicaron en un comunicado.

"El martes la mamá de Emilia recibió mensajes del teléfono de ella diciendo que estaba bien, pero que no podía recibir llamadas ni enviar audios, por lo que no hay manera de saber que los mensajes efectivamente hayan sido de ella. Uno de los mensajes decía que se quería ir de donde estaba, pero no dio indicaciones de dónde se encontraba", agregaron.

Las prsonas que tengan información sobre su paradero pueden contactar al 911, el 134, el 4309-700 (interno234153), por WhatsApp al 1158214001, o al correo busquedadepersonas@policiadelaciudad.gob.ar (Télam)