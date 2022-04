Dos adolescentes de 16 y 17 años que se encuentran desaparecidas en la ciudad de Añelo situada en el centro-este de la provincia del Neuquén son intensamente buscadas y desde la Policía solicitaron la colaboración para dar con el paradero de ambas jóvenes.

Fuentes de seguridad señalaron a los medios del sur argentino que una de ellas es Celeste Jazmín Filet, de 17 años, quien mide 1,65 metro, tiene tez trigueña, ojos marrones, contextura física robusta, cabello negro, posee un piercing en la nariz, no tiene tatuajes y, al momento de la desaparición vestía una babucha negra, zapatillas negro con suela blanca, campera gris inflada y mochila negra.

En tanto, la otra adolescente buscada es Ana Alicia Flores, de 16 años, mide 1,70 metro, tiene cabello negro lacio largo, es delgada y posee un piercing en la nariz, mientras que cuando desapareció vestía un buzo largo negro, pullover rosado con capucha, zapatillas Nike blancas y llevaba una mochila rosada marca Adidas.

Según se difundió ambas no poseen teléfono celular ni tenían dinero, mientras que se indicó que no padecen de ningún tipo de enfermedad ni se encuentran medicadas y, por el momento, no se dieron a conocer imágenes de las jóvenes. SOC/KDV NA