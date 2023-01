Familiares y personal policial de la provincia de Buenos Aires buscan a una adolescente de 15 años oriunda de la localidad bonaerense de José C. Paz, quien fue vista por última vez hace dos semanas luego de salir de su hogar y luego captada por las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria de esa zona, según informaron hoy la madre y fuentes de la Secretaría de Seguridad municipal.

Se trata de Liz Fabiana Ferreira Oliveira, de contextura delgada y 1,50 metros de altura.

La última vez que la vieron fue el 4 de enero, cuando salió de su casa en el Barrio Mirador de Altube, de José C. Paz, y vestía una campera de jean, blusa blanca y un short negro, señalaron hoy a Télam fuentes policiales bonaerenses.

Según refirieron las fuentes y su madre, Elida Par Oliveira, las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria de José C. Paz detectó su imagen abordando el andén donde se la ve cargando "un peluche en una bolsa".

MIRÁ TAMBIÉN Al menos 88 integrantes de Bomberos Voluntarios fallecieron en actos de servicio desde 1994

"Es un peluche que recibió de regalo el 25 de diciembre, y cuando le pregunté quién se lo había regalado, me dijo que se le mandó una amiga pero yo no le creí. Creo que se lo mandó una persona mayor", indicó Elida, quien realizó la denuncia policial por su búsqueda al otro día de su desaparición, el 5 de enero, en la comisaría tercera de la localidad bonaerense donde reside actualmente.

La madre aclaró que le había "prohibido" tener redes sociales, pero al revisar el celular que dejó Liz y verificar que había borrado todos los mensajes de WhatsApp y contactos, bajó las aplicaciones de Facebook e Instagram, donde encontró las cuentas de su hija.

"Vi un mensaje donde mi hija le agradecía por el peluche a un tal M.", contó la mujer, quien confesó que le revisaba el celular seguido y "no había visto sus redes sociales, porque seguramente borraba las aplicaciones".

A su vez, contó que la adolescente tenía su propio dinero porque trabajaba cuidando a la hija de su cuñada, quien vive al lado de su hogar y quien a veces miraba y cuidada a Liz porque su madre trabajaba todo el día.

MIRÁ TAMBIÉN Diez claves sobre las vacunas bivalentes contra Covid que llegan a la Argentina

"El día que se fue discutimos porque había llevado a mi cuñado a la casa, que tiene su misma edad, y ella tiene prohibido meter a alguien cuando yo no estoy", relató la mujer.

Elida dijo que Liz se comunicó el miércoles pasado y le dijo que estaba bien y que no la buscara.

"Yo sé que era ella, porque le hablé en guaraní y me contestó, le dije que me dijera dónde estaba así la buscaba, pero no me contestó", dijo preocupada tras agregar que "la Policía no investigó nada y ya pasaron 15 días". (Télam)