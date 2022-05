El empresario Flavio Marani hizo pública su dificultad para ampliar el equipo de personal de INDMAR, firma cordobesa que se dedica a fabricar fundas para celulares y herrajes de carpintería, ubicada en el barrio Empalme de Córdoba capital, en calle Calingasta al 4970.

Actualmente, la empresa cuenta con nueve empleados y requiere expandirse. "Necesito gente que tenga ganas de trabajar y no consigo, es un desafío día a día. Hoy debería estar incorporando cuatro empleados más”, contó Marani a los medios.

Flavio Marani, dueño de INDMAR

En esta línea, detalló que trabaja 24 horas de lunes a viernes, que cuenta con muchos pedidos y que tuvo que cerrar un turno por falta de personal. Según informó, no se necesita una competencia específica para cubrir el puesto. El requisito básico, dijo, es que la persona "tenga ganas de trabajar y algo de conocimiento en computación: cómo prender una computadora y abrir un programa".

Consultado sobre las condiciones laborales, el empresario afirmó que se trata de un sueldo en blanco aunque se rige por el acuerdo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que, según reconoció, brinda “salarios de hambre”.

MIRÁ TAMBIÉN Insólito: Demandan a su hijo y su pareja por no darles un nieto

“El sueldo básico de la UOM es un sueldo de hambre y ahí está el tema"

"Nos regimos bajo normativas de UOM. Es un salario en blanco que si fuera por beneficio de la empresa me convendría tener tres turnos de 8 horas, pero tomamos la decisión de hacer dos de 12 horas para que los chicos se lleven tres horas y monedas extra por día para que rinda un poco más”, relató. “El sueldo básico de la UOM es un sueldo de hambre y ahí está el tema".

También te puede interesar: Rappi busca empleados: Qué puestos tiene abiertos en Argentina y cómo postularse

"A mí me gustaría que hubiera algún tipo de beneficio para las micropymes y mejorar los sueldos de los empleados", dijo Marani.

Por otro lado, el empresario comentó el caso de un empleado que era un "buen operario" y que pretendía trabajar en negro para no perder los beneficios sociales que recibía su familia, que llegaban casi a 80 mil pesos. "A mí me complica que no estén en blanco", advirtió.

INDMAR se encuentra en la calle Calingasta 4970. Barrio Empalme, Córdoba Capital. Para más información sobre los puestos se pueden contactar por email a: info@indmar.com.ar.