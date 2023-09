El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 resolvió solicitar al Hospital Italiano la conservación del cuerpo de Silvina Luna y su posterior traslado a la Morgue Judicial, tras un pedido de la Fiscalía, y el abogado querellante Fernando Burlando expresó hoy que "no se decidió la autopsia, solo conservar el cuerpo y así puede quedar cinco años en la morgue".

Además, el letrado señaló que ante el fallecimiento de Silvina Luna, a los 43 años y luego de tres meses de permanecer internada afectada de una hipercalcemia -entre otras complicaciones en su estado de salud- surge "un hecho nuevo" en la causa por lo que pidieron el secuestro de su historia clínica y la realización de la autopsia.

"No se decidió todavía la autopsia, se decidió preservar el cuerpo de Silvina. Puede quedar cinco años en la morgue, por eso estoy diciendo que hay que respetar a la familia. Hagamos la diligencia, notifiquemos a todas las partes y después vemos. Que se haga la diligencia a ver si existe un nexo causal o no. A ver si Lotocki tiene que ver con esta muerte, con este homicidio o no, que es lo que denunciamos, y que le entreguen el cuerpo a la familia así la puede despedir", aseguró Burlando.

Silvina Luna falleció ayer en el Hospital Italiano de Buenos Aires donde se encontraba internada a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, que habría sido originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

Anoche, frente al domicilio familiar de Lotocki, en la localidad de Olivos, varias personas protagonizaron un "escrache" y arrojaron huevos contra su auto tras la presencia en el lugar de su expareja, la modelo Pamela Sosa, quien tildó al médico de "asesino" de Silvina Luna.

En declaraciones periodísticas, Burlando agregó que hoy ratificó la denuncia.

"Le aclaré al juez de instrucción, por qué entendía que debe intervenir él, ya lleva mucho tiempo el proceso donde Lotocki fue condenado a cuatro años por el delito de lesiones graves. Que se transformó -desde nuestra óptica y desde lo que hemos hablado con los médicos- en una muerte, un homicidio".

"Silvina se fue sin poder escuchar la voz concreta de la Justicia. No se define la situación y ya pasó un tiempo más que prudencial en un hecho que ya es una cuestión social y de Estado, porque todo el mundo estaba preocupado por la salud de Silvina, la de Stefi (Xipolitakis), Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Creo que la Justicia frente a episodios de estas características debe dar también rápida respuesta", consideró.

"Hoy tenemos una condena de la Justicia a cuatro años que no está firme. Personalmente, creo que un acto de justicia va a terminar confirmando la sentencia de este tribunal, pero ahora se abre una nueva etapa que tiene que ver con la denuncia que hicimos ayer y que ratificamos hoy. Los distintos profesionales que atendieron a Silvina me decían que las consecuencias del metacrilato habían hecho que los riñones de Silvina se transformen prácticamente en piedras. Todo el sistema fisiológico de Silvina estaba debilitado y lo atribuían a esta situación emparentada con los granulomas", precisó el letrado.

En tal sentido, afirmó: "Hoy lo que tuve que pedir, porque esta Justicia no define la situación finalmente de Lotocki, es que se realice la operación de autopsia, se investigue el homicidio, se investigue la posibilidad de este nexo causal entre lo que fueron las prácticas de Lotocki y la pérdida de vida de Silvina. Pedí celeridad porque hay que pensar en las víctimas. Hay una Ley de víctimas que así lo dice, y lo más importante es que hay toda una familia que vino de Rosario para despedir a Silvina y necesariamente tiene que terminar con todos estos padecimientos que vivió Silvina en carne propia".

Por su parte, Iliana Lombardo, abogada de Aníbal Lotocki, sostuvo que "ayer a última hora el tribunal ordenó la preservación del cuerpo hasta que se formulara una nueva denuncia que se tramite separada o hasta que lo establezca el magistrado", en referencia al pedido de la autopsia.

Al ser consultada por si hay una nueva denuncia, en declaraciones al canal Todo Noticias, Lombardo dijo: "No fuimos notificados de nada. En algunos medios dijeron que Burlando va a pedir que se investigue como muerte violenta. Que se promovió una nueva denuncia, distinta a las que están en trámite".

Sobre el proceso por el que Lotocki fue sentenciado, la abogada dijo que durante el mismo se intentó juzgar "las consecuencias del producto y el nexo causal de la cirugía con la enfermedad de Luna. Esto fue juzgado por un tribunal y ese tribunal dijo que no había nexo causal".

"Esto ya lo resolvió un juez teniendo en cuenta los dictámenes del Cuerpo Médico Forense y en los medios se sigue hablando que el producto es veneno, que por eso produjo lo que produjo, que no fue implantado en la zona en la que se debe implantar, y esto no es así".

"El veredicto fue condenatorio, pero el juez dejó en claro que era condenado por no haber informado a sus pacientes la posibilidad de que el producto pueda generar granulomas que es un efecto secundario del producto. El juez limita el reproche penal a Lotocki a esta circunstancia. Y dice también en la sentencia que los médicos que participaron no se pusieron de acuerdo sobre el nexo causal y que menos lo iba a hacer él que era un hombre de derecho", recordó.

Lotocki agregó que su defendido está "encerrado en su domicilio, con una tobillera electrónica mediática. Su sentencia no está firme y por lo tanto, la Justicia no ordenó ningún tipo de detención, goza de libertad ambulatoria".

Tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Ciudad de Buenos Aires de solicitar al Hospital Italiano la conservación del cuerpo de Silvina Luna y su posterior traslado a la Morgue Judicial, ante el pedido de la fiscalía, el juez de Cámara Carlos Rengel Mirat firmó el oficio.

En ese escrito se solicita al director del Hospital Italiano que "se sirva de arbitrar los medios necesarios pertinentes para la adecuada conservación del cuerpo" y su "posterior traslado a la Morgue Judicial".

Según la decisión, éste deberá "ser preservado hasta tanto el magistrado interviniente en una posible denuncia de un delito de acción pública, disponga las medidas que estime pertinente o hasta nueva indicación por parte del suscripto".

La resolución responde a la solicitud del fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, en la que pidió a la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que ordene la inmediata preservación y custodia del cuerpo.

El pedido se realizó en el marco de la causa donde se condenó al médico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por las lesiones graves sufridas por Luna y por otras tres mujeres, según informó ayer el sitio Fiscales.gob.ar.

"Esta Fiscalía considera de vital importancia la preservación del cadáver y su custodia por parte de la Morgue Judicial, en miras a una inminente autopsia del cuerpo a través del Servicio de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional", sostuvo el fiscal en la solicitud.

Abraldes agregó que "en consecuencia, se torna también imperiosa la producción de la medida de prueba requerida, dada la proyección que -desde el ámbito científico- podrían tener las conclusiones que se obtengan a partir de la autopsia e incluso estudios complementarios en la salud de las otras tres damnificadas que existen en estas actuaciones: Gabriela Nilda Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Belén Xipolitaxis". (Télam)