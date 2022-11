El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires organizó hoy un "Festival de las Vacunas" en varios municipios bonaerenses con el objetivo de estimular, mediante shows y entretenimientos, a que las familias "se acerquen y los menores puedan ser inmunizados" y potenciar la campaña nacional contra el sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis.

Durante los encuentros, que se extendieron entre las 16 y las 20, hubo espectáculos en vivo y diferentes actividades lúdicas y recreativas en ciudades como Mar del Plata, BahÍa Blanca y Ensenada.

Hoy el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que "hay un brote de gripe, mayormente gripe B y la mayoría ambulatoria" en la provincia y destacó que "ya desde hace unas semanas hay más internación por gripe que por Covid".

"Ya hace algunas semanas, desde mediados de septiembre, hay más internación por gripe que por Covid", dijo el funcionario quién agregó que "la gripe, al haber circulado muy poco durante dos años, ahora tenemos un sistema inmune que reacciona más fuertemente".

"En general son ambulatorias (este tipo de gripe) si bien hay un poquito más de internación en chiquitos, todavía el ecosistema de enfermedades va a estar un poco alterado", destacó en declaraciones a radio El Destape.

Las actividades programadas para hoy apuntaron a que los niños de entre 1 y 4 años que concurrieron a vacunarse disfrutaran del evento y, al mismo tiempo, recibieran las dosis adicionales, gratuitas y obligatorias de la vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas), y de la vacuna IPV (contra la polio) más allá de las dosis recibidas previamente; y sin necesidad de orden médica.

Con la campaña "Vamos a Vacunarnos", que se extenderá hasta el 15 de noviembre, se busca mantener la eliminación del sarampión, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y la poliomielitis, ya que se trata de enfermedades contagiosas y graves, que aún provocan brotes en otras partes del mundo, pero que son prevenibles con vacunas.

De esta manera, con estas dosis extras gratuitas y obligatorias, disponibles en todos los vacunatorios bonaerenses, se brinda mayor protección y evita que estas enfermedades puedan resurgir en nuestro país.

En la ciudad de Ensenada, la jornada se desarrolló en Paseo Gastronómico, ubicado en la calle Sidotti 117.

De los 2900 menores que en Ensenada deben ser vacunados, hasta ahora han recibido su dosis 1300 por lo que desde el municipio esperan que la campaña "ayude a acercarse al objetivo de alcanzar al 90% de los niños y niñas que se tienen que vacunar", señaló a Télam, Ornella Grilli, concejala y funcionaria de la Secretaría de Salud del municipio.

"Venimos trabajando en los jardines, haciendo barrio por barrio, y el domingo haremos una campaña en dos plazas de la ciudad para tratar de captar a la mayor cantidad de niños", agregó Grilli.

"Le faltaban las vacunas para el inicio escolar y me quedó colgada una, que completaremos en la semana, porque más de cuatro no pueden; le pusieron dos en cada bracito y ahora nos vamos a tomar un helado", señaló a Télam Celeste, mamá de Tomás de seis años, quien entre sollozo contó que elegiría un gusto celeste y blanco por el mundial.

Sandra, mamá de Thiago de 11 y de Mia de 5, se acercó al Paseo porque vio la publicidad en la televisión: "Al nene le faltaba la de los 11 años y a ella me quedó pendiente una que no le di a los 15 meses", explicó la mujer antes que una enfermera con las mejillas pintadas con corazones convenciera a la pequeña de que le prestara el brazo para recibir la vacuna.

En una mesita llena de papeles y crayones para pintar un Batman valiente que el 21 de noviembre cumplirá 3 años esperó su turno tranquilo: "Fuimos al vacunatorio y nos mandaron para acá; él tiene todas pero le falta la de la rubéola", señaló Lía, mamá de Pedro.

Al promediar la tarde un payaso y dos artistas circenses comenzaron a desplegar mucho color y propuestas de juego para entretener a los niños y niñas que esperaban recibir su dosis y para calmar el llanto de aquellos que ya habían sido vacunados.

El festival también se hizo presente en la Plaza Mitre de Mar del Plata y allí el Director Asociado de la Región Sanitaria VIII Javier Cabana, dijo a Télam que "esta tarde de las vacunas da la posibilidad de que las familias se acerquen para actualizar la vacunación de sus hijos poniéndose al día con el calendario de vacunación ya sea de sarampión, paperas, rubéola o polio".

"En Mar del Plata estamos llevando a cabo este operativo de manera simultánea en esta plaza céntrica, en el Barrio La Herradura y en el Centro de Salud N°1 de Avenida Colón al 3200 para que todos se vacunen y estén al día", puntualizó.

Cabana manifestó que "hoy se han vacunado unos 2.500 niños y desde que comenzamos con este tipo de proyectos desde el área de salud ya llevamos 7.500 vacunados de 28.000 que es el objetivo final".

Griselda Elgard del barrio Los Andes, dijo a Télam "hoy traje a mi hijo menor Tomás de 2 años para darle el segundo refuerzo de la vacuna del sarampión" al tiempo que remarcó "es muy bueno que se haga este tipo de operativos en las plazas porque mientras los chicos juegan nosotros completamos la libreta sanitaria".

Mientras tanto, Marcos Fernández del barrio Acantilados, padre de Olivia (3 años) y Valentino (8) manifestó "hoy ya completamos el calendario con la vacuna completa de la polio lo que es muy importante para la salud de mis hijos".

"Realmente este tipo de campañas no solo sirven para concientizar sino para informarse y acercar los vacunatorios a lugares donde los niños puedan disfrutar de una vuelta en calesita, un paseo en carting o jugar en el arenero con otros chicos" dijo el papá mientras sus hijos corretean preguntando el precio de los pochoclos.

De igual forma, juegos didácticos, maquillaje artístico y entrega de golosinas formaron parte de las actividades para acompañar la campaña en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur bonaerense.

Las actividades organizadas por la Secretaría de Salud de la comuna junto con la Región Sanitaria Primera se llevaron a cabo a través de un móvil y una carpa ubicadas en el paseo de las Esculturas sobre Urquiza y Alem, a pocos metros del parque de Mayo.

"Venimos haciendo todos los esfuerzos necesarios junto con las municipalidades que componen toda la Región Sanitaria I para levantar la cobertura de la vacunación contra el sarampión, rubeola, poliomielitis y paperas para niños y niñas", dijo esta tarde a Télam el director asociado de Región Sanitaria, Laureano Alimenti, quien se encontraba en el lugar.

El funcionario sostuvo que "estamos en el paseo de las Esculturas en el marco del festival en relación a esta campaña con el objetivo para atraer a dicho grupo etario y las familias".

Según indicó en Bahía Blanca "tenemos un objetivo de un total de 15.138 niños y niñas para vacunar, estamos por arriba del 20%, tendríamos que estar un poco más".

En ese contexto y debido a baja sostuvo que "hay un agotamiento general con todos los procesos de salud que hemos transitado en los últimos tres años, con un altísimo grado de cansancio y es entendible" en referencia a la pandemia por el coronavirus.

Por su parte Claudia Lugones, referente de la Secretaría de Salud de la comuna, sostuvo a Télam que "se decidió hacer una jornada extendida para ver si podemos llegar a lo máximo de la cobertura que termina el 13 de noviembre".

"Si bien la gente al principio no se acercó demasiado porque no se cual fue el motivo, si muchas vacunas después de la pandemia, no sabemos bien, ahora se están acercado", agregó.

Entre los que esperaban a vacunar, se encontraba Gerónimo de 5 años, quien estaba acompañado por su padre Carlos, quienes son oriundos de General Daniel Cerri, a 15 kilómetros de Bahía Blanca.

"Fue todo ágil, vinimos a vacunar al nene para que pueda ingresar a la escuela primaria, re útil todo y con buena atención de la gente", expresó el hombre a Télam.

