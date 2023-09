Cuatro hombres golpearon de manera brutal a un joven de 22 años por una discusión de tránsito en la localidad santafesina de Casilda y como consecuencia de ellos, la víctima sufrió heridas en la cabeza y fractura del tabique. Nazareno Urraco sufrió una golpiza el sábado pasado por la noche, en la calle Buenos Aires, en la zona de Boulevard 25 de Mayo. Allí, un auto intentó pasar al suyo y, con un tercer vehículo en la escena, lo encerraron

Una vez superada esa maniobra, Nazareno se bajó en el semáforo para increpar al conductor por su imprudencia. "Ahí, me bajé enojado y los encaré: `¿Por qué no manejás bien?`. Cuando me di cuenta se bajaron cuatro. `No pasa nada, amigo. Ya fue`, les dije. Pero se me vinieron encima y me entraron a pegar", contó a un medio local. "No me tuvieron piedad, me pegaron como a un perro. Pensé que cuando caí al piso, no tenía más fuerzas y pedía lo que Dios quiera. Cuando estaba ahí no sabía qué pensar", remarcó el joven en declaraciones a Rosario 3. Los violentos fueron detenidos por la Policía, aunque fueron liberados 48 horas después

De todos modos, deberán comparecer ante la Justicia en los próximos días. ¿Qué dijo el joven golpeado en Rosario? "Me defendí hasta donde pude. y después terminé inconsciente en el piso, seguro un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir ni `A` porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza", agregó el joven que se está recuperando de las heridas. "No me mataron porque no pudieron. Tienen que pagar por lo que me hicieron", sumó la víctima. A su vez, su padre, Oscar, señaló: "Fue terrible. Podrían haberlo matado. Tanto la policía como el personal de la Municipalidad se portaron muy bien, pero lamentablemente la Justicia ya liberó a los atacantes". FGB/GAM NA