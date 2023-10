Brigadistas de la Lucha Contra Incendios Forestales de Catamarca monitorean con sobrevuelos un incendio forestal que consumió casi 2.000 hectáreas en el Cerro Ambato, informaron hoy fuentes oficiales.

El incendio se desató durante la noche del pasado domingo, en el Cerro Ambato, a pocos kilómetros de la villa veraniega El Rodeo, en inmediaciones de la Ruta Provincial N°4.

“Hoy se realizó un sobrevuelo sobre la zona para saber si había focos activos en el lugar, el incendio no presentaba activa alguna. Por ahora, no lo hemos declarado ni controlado, ni extinguido mucho menos, porque es muy reciente, por ahora lo calificamos como activo“, dijo a Télam Walter Abregu, jefe de la Brigada de la Lucha Contra Incendios Forestales de Catamarca.

En esta línea, Abregu explicó que, si bien no se vieron focos activos, ”desde la Brigada se encuentran monitoreando la zona, ante un posible reinicio del fuego debido a que se da en una zona montañosa“.

“Estamos haciendo monitoreos en los perímetros del incendio como para tener la tranquilidad de no tener ningún reinicio, eso es lo que hoy nos preocupa, que no haya quedado nada en los bordes y en perímetro del incendio que pueda generar esto, debido a que las zonas de montaña en Catamarca son muy agrestes y donde alguna chispa o brasa que haya quedado ahí, puede generar un reinicio, por eso nos manejamos de esa manera y no lo declaramos contenido”, explicó el jefe de la brigada.

Al respecto, agregó: ”Con el correr de las horas, el monitoreo nos va a dar la tranquilidad de que si no hay nada vamos a pasarlo a contenido".

Finalmente, Abregu indicó que “el sobrevuelo de hoy se dio también para determinar la superficie y la cantidad de hectáreas afectada, se sacó un punto de geoubicación para determinar hasta dónde llego y son casi 2.000 las hectáreas afectadas”, concluyó. (Télam)