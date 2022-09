(Por Romina Calderaro) Se cumplen hoy 60 años de su ordenación como sacerdote y Domingo Bresci, el cura porteño, muy amigo de sus amigos; el histórico secretario del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, el estudioso apasionado de la historia, el archivista, el peronista, el integrante de Curas en Opción por los Pobres asegura que volvería a elegir el mismo camino.

"En este aniversario decanté los recuerdos y me quedé con los más lindos. Yo soy uno entre muchos y parte de un todo", reflexionó en una entrevista con Télam a seis décadas de haber elegido consagrarse a Dios y a los pobres.

En su conversación con esta agencia, Bresci habló del presente de América Latina, del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y del masacrado cura Carlos Mugica, de quien fue muy cercano.

– Télam: ¿Qué siente al cumplir 60 años como sacerdote? ¿Volvería a ordenarse?

– Domingo Bresci: Se me vinieron los 60 años encima, decanté los recuerdos más gratos. Me ordené a los 24 años y volvería a ordenarme, suele haber en muchos sacerdotes crisis de fe o crisis de ser una persona consagrada: yo no tuve ninguna de las dos. Siempre me sentí muy apoyado y trabajando con otros. Yo soy el que soy, llegué hasta acá por todos los que estuvieron a mi lado y compartieron momentos de mi vida.

– T: ¿Cómo fue cambiando su ejercicio del sacerdocio en estas seis décadas?

– DB: Yo fui descubriendo desde antes de ser sacerdote que el sacerdocio se entiende en función de un compromiso con los demás y así me fui conectando con distintas realidades, yo no tenía claro todo desde el primer día.

Me defino como sesentista, soy parte de esa generación, siempre me sentí como un nosotros. Soy archivista, recorto papeles y los ordeno por temas. Luego descubrí lo latinoamericano y soy muy latinoamericanista de la Patria Grande.

- T: ¿Y cómo me hoy la Patria Grande?

– DB: Yo adopto el punto de vista de las olas. Ahora estamos saliendo en el reflujo, está todo más entremezclado, los discursos de muchos presidentes en la asamblea de la ONU fueron bárbaros, estamos recuperando espacio desde el campo nacional, pero está todo muy entremezclado con la la derecha y la ultra derecha que se afirman y no bajan los brazos. La lucha continúa Sigo creyendo en la liberacion, en los derechos humanos, en un continente con mas igualdad, justicia y soberanía. Ahí estuve siempre con otros. Yo soy uno entre muchos y parte de un todo.

– T: ¿Por qué se define como peronista?

– DB: Como el peronismo en su conjunto como movimiento más que como partido, como pueblo más que como dirigentes. Creo que en el peronismo se realiza la enseñanza de Jesús. Con todas sus limitaciones, siempre me sentí parte del campo nacional y popular.

– T: ¿Cómo fue la reunión con Cristina Fernández de Kirchner?

– DB: La vi muy de cerca, le miraba la cara y la vi muy serena y muy decidida, satisfecha de estar rodeada de esa gente que no le iba a pedir nada. Nosotros le fuimos a dar apoyo y a respaldar después del intento de magnicidio.

Pero soy consciente de que estamos en tiempos difíciles.

– T: ¿Qué opina del papado de Francisco?

– DB: Ha ido construyendo un liderazgo social y moral reconocido en todo el mundo, no hay un líder universal que tenga la dimensión que él tiene. Para no ser humilde digo que retomó las premisas de los Sacerdotes para el Tercer Mundo. Y denuncia a los medios, al capitalismo.

– T: ¿Qué recuerda del padre Mugica?

– DB: Carlos era un transgresor de su clase y de los modos de ser de la Iglesia. Él descubrió el gran valor humano que había en los conventillos y en las villas, el mundo de los pobres y era muy seguidor del evangelio. Uno se hace sacerdote, no empieza sacerdote

– T: Me cuentan que usted es muy familiero y amiguero…

– DB: Eso lo absorbí de mi familia porque era central, mi padre trajo a su familia de Italia y nos reuníamos siempre, mantuve esos valores, tengo una familia numerosa. También mantengo un grupo de amigos que viene de los años 80.

– T: Por último. A pesar de ser un hombre de fe, ¿no siente que el diablo gana seguido la partida?

– DB: No, para nada. Siempre hay apocalípticos y esperanzadores y yo estoy entre los esperanzadores. Me relaciono con jóvenes de la comuna 7 y ellos a veces se sorprenden de algunas cosas y yo les digo que eso ya lo pasamos…pasamos la dictadura y creíamos que no iba a terminar nunca.

Los 60 años de la ordenación de Bresci serán celebrados este sábado a las 19.30 en la parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en la Avenida Belgrano 2216, en la ciudad de Buenos Aires. (Télam)