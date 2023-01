Más de un centenar de brigadistas continuaba esta mañana combatiendo el incendio que afecta desde ayer al cerro Currumahuida, en la localidad chubutense El Hoyo, por el que se declaró "emergencia ígnea" y al menos 58 personas debieron ser evacuadas luego de que se declarara la alerta naranja, informaron las autoridades locales.

Por la magnitud del incendio, la municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

Durante la jornada de ayer, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal "para que el fuego no llegue a las viviendas" y hasta el momento "no se han registrado pérdidas de hogares", indicó el Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo.

En tanto, permanecen evacuadas 58 personas en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara ayer la alerta naranja -preparación para evacuación y evacuación preventiva- en las zonas de Trafián, Rincón de Lobos, Puerto Patriada, Valle del Pirque y Pizarro, mientras que Currumahuida y Sauzal están bajo alerta amarilla.

En las zonas afectadas, combaten el fuego un total de 105 brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de las bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Puerto Patriada, Cholila y de la Brigada Nacional, con el apoyo de Vialidad Nacional, Comisaría y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Epuyén.

Asimismo, trabajan en la extinción de los focos tres aviones, un helicóptero con helibalde y hoy se espera la llegada de un helicóptero Chinook aportado por la Brigada Nacional, que tiene "una capacidad de 10 mil litros de agua y un importante poder de extinción", señalaron.

Además, se prevé que "arriben refuerzos de brigadistas" para continuar los trabajos de combate del incendio.

También colaboran asistiendo a la población personal de Dirección de Tránsito y Protección Civil local, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Protección Civil y Gestión del riesgo del Chubut, la Agencia de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Seguridad Vial. (Télam)