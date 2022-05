Boca saludó este jueves al delantero Sebastián Villa por su cumpleaños número 26, en medio de la grave denuncia contra él por abuso sexual y violencia de género, y los hinchas expresaron su bronca y descontento en las redes sociales.

"¡Feliz cumpleaños, Sebastián!", posteó la entidad de La Ribera en su cuenta oficial de Twitter y el mismo fue repudiado por los simpatizantes que se hicieron escuchar a través de diversos mensajes. "Golpeador y violador. Lo queremos afuera del club AYER", señaló una seguidora, mientras que otra indicó: "Se ponen a disposición de la víctima y lo único que hicieron desde ese entonces es saludarlo y ratificarlo en el Club.

Es una vergüenza". En tanto, otra respuesta fue: "¿Por qué estamos saludando a un hombre con denuncias de violencia de género? Son graves las denuncias contra Villa y es gravísimo que @BocaJrsOficial lo banque".

Sebastián Villa

"No se puede creer que saluden a este tipo de persona que no hace más que tener causas por violación, @BocaJrsOficial apoya esto? Un club que dice ser el más grande? Por favor! Que mal queda parado entre estas actitudes y las declaraciones de Juan Román", señaló otro tuit. Otra seguidora manifestó: "Boca tiene un protocolo contra la violencia de género, ¿Por qué no lo aplican en vez de usarlo para lavarse las manos en un comunicado? Con lo que costó aprobarlo, y encima esta misma comisión directiva!!" "Paren muchachos.

El club lo tiene que poner a disposición de la Justicia. Basta de naturalizar la violencia. Ojala que nunca le pase a alguna de sus hijas", expresó un hincha. Una simpatizante dijo: "Quizás estaría bueno que usen al departamento de género para asesorarse sobre ciertas cuestiones

Boca es lo más grande que hay y hay que cuidar al club por sobre todas las cosas, nadie está por encima de Boca y menos un violín maltratador, DEJENSE DE JODER!!!!!!". KDV NA